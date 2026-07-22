La poblanchina Carmen Menayo ficha por el Como 1907 de Italia

La defensa Carmen Menayo ya tiene nuevo destino y ha fichado por el equipo italiano Como 1907. La futbolista de Puebla de la Calzada llega al equipo de la Serie A tras una década en el Atlético de Madrid, de esta forma este fichaje será su primera aventura internacional y donde podrá jugar con la española Vero Boquete.

La que fuera capitana del equipo rojiblanco ha expresado en redes sociales que «hoy comienza una nueva aventura. Un nuevo país, un nuevo club y mucha ilusión. Gracias al Como 1907 por abrirme las puertas y confiar en mí. Con muchas ganas de trabajar, seguir creciendo y ayudar al equipo. Nos vemos pronto en el campo».

Carmen Menayo junto a sus padres, Pamela y Manuel / La Crónica

Carmen terminó su contrato con el Atlético de Madrid esta temporada, por lo que llega como agente libre a Italia. La zaguera extremeña cuenta con 231 encuentros disputados con el Atlético, segunda jugadora con más partidos del club detrás de Lola Gallardo. Además, llegó a ser capitana del equipo y con el que consiguió cinco títulos, tres Ligas, una Copa de la Reina y una Supercopa de España.

«Carmen será una gran incorporación para nuestra defensa central. Posee una zurda increíble, tan útil en la creación de juego como en las jugadas a balón parado. Viene de una larga trayectoria en el Atlético de Madrid, y estamos encantados de que haya llegado al Como en esta etapa de su carrera», ha expresado Heather O'Reilly, directora deportiva del Como 1907 femenino, en la nota de prensa del club.

Carmen por su parte ha comentado: «Mis primeras impresiones son maravillosas, ya me siento como en casa. Aportaré mi experiencia y mi ética de trabajo. Tengo muchas ganas de ponerme a trabajar y tratar de lograr el mayor éxito posible con esta camiseta».

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La experiencia y mentalidad de Carmen Menayo ayudará mucho al equipo de Selena Mazzantini en su primera temporada de la Serie A Femenina, ya que la jugadora de Puebla de la Calzada es conocida por su liderazgo, regularidad y serenidad.