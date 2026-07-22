Villafranca de los Barros recibe el reconocimiento como municipio ganador de la campaña de reciclaje de Ecovidrio

Villafranca de los Barros ha sido reconocida como municipio ganador de la campaña «En Extremadura, lo natural es reciclar vidrio», impulsada por Ecovidrio en colaboración con la Junta de Extremadura, tras conseguir la mejor valoración global entre las 17 localidades participantes.

El reconocimiento fue entregado durante un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, en el que participaron el alcalde, Francisco Jiménez Araya; la concejala de Agenda 2030 y Sostenibilidad, Marián Vicente Fernández; y Juanjo Zabala, responsable de Ecovidrio.

La localidad ha destacado por los resultados obtenidos en tres ámbitos fundamentales de la campaña: la difusión e implicación institucional, la participación ciudadana y el incremento en la recogida selectiva de envases de vidrio.

Durante el acto, la concejala de Agenda 2030 y Sostenibilidad destacó que este premio es fruto del trabajo conjunto de todo el municipio y agradeció la implicación de los vecinos y vecinas, los centros educativos, los medios de comunicación locales y el personal municipal.

Marián Vicente subrayó que el aumento registrado en la recogida selectiva de vidrio durante el desarrollo de la campaña fue uno de los factores determinantes para alcanzar la primera posición.

Un premio destinado a una ruta biosaludable

El reconocimiento incluye un premio valorado en 3.000 euros, materializado en señalética sostenible, que el ayuntamiento destinará a la creación y mejora de una ruta biosaludable en un espacio natural del municipio.

El alcalde destacó que esta actuación permitirá transformar el esfuerzo realizado durante la campaña en un recurso permanente para la ciudadanía, vinculado a la actividad física, la salud, la educación ambiental y el disfrute responsable del entorno.

Por su parte, el responsable de Ecovidrio, Juanjo Zabala, felicitó al Ayuntamiento y a la ciudadanía por los resultados obtenidos, destacando la evolución positiva experimentada por Villafranca de los Barros desde 2024 y los buenos datos registrados durante el último cuatrimestre de la campaña.

Zabala puso en valor la implicación del municipio en las acciones de sensibilización y animó a continuar trabajando para consolidar a Villafranca como un referente en materia de reciclaje, sostenibilidad y economía circular.