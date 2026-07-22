Vuelve la noche más solidaria de Puebla de la Calzada

El próximo 1 de agosto el recinto ferial de Puebla de la Calzada acogerá la 10ª edición de la Noche Blanca Deportiva. Como todos los años anteriores, se podrá adquirir la pulsera solidaria que tiene un precio de 3 euros y con la que todo aquel que la compre estará ayudando a una buena causa.

Durante esta noche se realizan varias competiciones y pruebas deportivas como son baloncesto 3x3, fútbol 3x3 o la marcha senderista que todos los años se hace y pasa por el merendero municipal.

Lo más característico de la noche blanca deportiva es la convivencia que se vive en el recinto ferial de Puebla de la Calzada, donde los vecinos de la localidad sacan sus sillas, mesas y neveras y disfrutan de una velada solidaria en compañía unos de otros.

Vecinos de Puebla de la Calzada en La Noche Blanca Deportiva / Teodoro Gracia

Las pulseras solidarias se pueden adquirir en Plena Inclusión Montijo, Zona Sport Puebla, Piscina Municipal y Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

La causa a la que va a ir destinada este año la recaudación íntegra de la cita solidaria es para Plena Inclusión Montijo para apoyar al proyecto ‘Mi Casa’. El objetivo del proyecto es construir viviendas en las que las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proyecto de vida independiente, tomando decisiones y contando con los apoyos que necesiten para vivir con la mayor autonomía posible.

Este proyecto nace de la dificultad que existe hoy en día para acceder a una vivienda. Pues esta dificultad es aún mayor para las personas con discapacidad intelectual, que encuentran numerosas barreras para poder independizarse y disponer de un hogar propio.

Puebla de la Calzada se une a este proyecto de Plena Inclusión en el que ya han colaborado también el Ayuntamiento de Montijo cediendo los terrenos donde se construirá la vivienda y el banco La Caixa que ha sido quien ha financiado la obra.

Noticias relacionadas

Cartel de la Noche Blanca Deportiva 2026 / La Crónica

Programación no deportiva

La Noche Blanca Deportiva es una cita para cualquier persona que quiera acercarse al recinto ferial de la localidad, aunque no participe en ninguna actividad deportivo. Porque durante la noche también se podrán realizar diferentes talleres, habrá castillos de agua para los más pequeños y actuará el grupo musical ‘Conreverse’.