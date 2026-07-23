Más de 400 años de historia municipal vuelven a la vida tras una restauración del Archivo Provincial

El Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz ha culminado la restauración de un libro de actas del Ayuntamiento de Villalba de los Barros afectado por la riada de 1997, una pieza documental del siglo XVII que presentaba un grave deterioro.

El estado de fragilidad del acta era tal que impedía cualquier manipulación sin poner en riesgo su integridad. La intervención, realizada por el Servicio de Restauración del Archivo Provincial, ha permitido estabilizar el estado de conservación de la obra y recuperar su funcionalidad, haciendo posible su manipulación en condiciones adecuadas y garantizando su preservación para las generaciones futuras.

Estado en el que se encontraba el libro de actas. / Cedida

La importancia de los libros de actas

Los libros de actas de las sesiones celebradas por las corporaciones municipales constituyen una fuente documental de gran valor histórico, administrativo y jurídico. Según la institución provincial, "en los mismos permanece el reflejo de los acuerdos adoptados". Además, aseguran que estos documentos serán decisivos en el futuro a la hora de tomar decisiones relacionadas con la evolución de la población y de sus vecinos. Su consulta permitirá conocer los procesos que han marcado el desarrollo de la población desde cualquier punto de vista.

Por ello, conservarlos adecuadamente garantiza, tanto la preservación de la memoria administrativa del municipio en cuestión, como el estudio de la evolución política, social y económica del mismo, gracias a los cuales, investigadores, ciudadanos y administraciones pueden acceder a un testimonio directo, de un amplio periodo de historia y gestión pública.

Muchas de esas actas necesitaban actuaciones urgentes de restauración que les permita ser perdurables y consultables en el tiempo. El Archivo de la Diputación de Badajoz, en su labor de conservación de los archivos municipales de la provincia, ha procedido a la restauración y recuperación "de esta joya del siglo XVII" que se encontraba en un delicado estado de conservación.

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El archivo municipal de Villalba de los Barros, en depósito en el Archivo de la Diputación Provincial de Badajoz desde el año 2014, cuenta entre las 763 unidades de instalación custodiadas con una importante colección de actas municipales fechados entre 1609 y 2006.