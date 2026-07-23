El C.P. Monesterio instituye el ‘Memorial Antoñete’ en honor a su jugador fallecido en 2024

Antonio Galán Barrera, ‘Antoñete’, natural de la localidad de Bienvenida y jugador del Club Polideportivo Monesterio, falleció, a los 22 años, en un fatídico accidente de tráfico, en diciembre de 2024, cuando viajaba desde su municipio hasta Monesterio para jugar con su club. Su pérdida causó una profunda conmoción en ambas localidades y en otros municipios donde Antoñete fue titular de sus equipos de fútbol. Desde entonces, las directivas del Monesterio han desarrollado diferentes homenajes de recuerdo y distinción por sus capacidades humanas y deportivas, contando, siempre, con la participación de su familia.

Ahora, la junta directiva presidida por Urbano Martínez, anuncia la instauración del ‘Memorial Antoñete’, cuya primera edición se celebrará el jueves, día 13 de agosto, en el Estadio Municipal de Monesterio, en un partido que se disputará entre el C.P. Monesterio y la U.P. Segureña. Ambas entidades fueron sus equipos. “Lo teníamos comprometido con su familia”, manifiesta Martínez, con lo que la directiva trabaja en la organización de un “emotivo acto, de recuerdo y reconocimiento”.

Trofeo Villa de Monesterio

Otra de las novedades de la pretemporada será el adelanto del Trofeo Villa de Monesterio, que, cada año, suele disputarse el sábado de feria. En esta ocasión, explica el presidente, la fecha elegida será el jueves, 3 de septiembre. Los motivos, “que, al adelantarse la feria al 8 de septiembre, nuestros jugadores, que son muy jóvenes, puedan disfrutar plenamente de feria y pre feria. El trofeo se disputará a partido único, frente a la Unión Deportiva Frexnense, que milita en la Primera División Extremeña.

El calendario de pretemporada se iniciará el miércoles, 29 de julio, con el primer entrenamiento, dirigido por el técnico, José Lancharro Megías. El primer partido en casa, será el viernes, 7 de agosto, en el Municipal, frente al equipo de la localidad onubense, Aroche Club de Fútbol, que actualmente milita en la categoría División de Honor Sénior de Andalucía.

El viernes, 21 de agosto, el equipo viajará hasta la localidad de Usagre para enfrentarse al titular de esta localidad, (Primera División Extremeña). El día 26, el conjunto monesteriense participará en un triangular en la localidad de Puebla del Maestre, con la presencia de los conjuntos de la Primera División Extremeña, la Unión Deportiva Fuente de Cantos y Belenense. El último compromiso, antes de la disputa del Trofeo Villa de Monesterio, será la visita del equipo juvenil de Villafranca de los Barros, que juega en liga nacional.

Llamamiento a jugadores locales

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El presidente del club, que agradece el apoyo que vienen recibiendo por parte del ayuntamiento, patrocinadores, empresas colaboras y socios, hace un llamamiento a todos los jugadores que han pasado por el C.P. Monesterio, para que regresen “a su casa”. Ellos, afirma Urbano Martínez, “son parte de la historia de nuestro club y el club es parte de sus vidas”. “Si todos remamos en la misma dirección, el ‘Mone’ volverá a donde tiene que estar; pero, si nos dispersamos en destinos diferentes nos va a acostar mucho más trabajo”, concluye Martínez.