Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Presentación del calendario de pretemporada

El C.P. Monesterio instituye el ‘Memorial Antoñete’ en honor a su jugador fallecido en 2024

El Trofeo Villa de Monesterio se adelanta al 3 de septiembre

El presidente hace un llamamiento a los locales que actualmente juegan en otros equipos de la zona “para que regresen a su club2

Uno de los homenajes del C.P. Monesterio a su jugador Antoñete

Uno de los homenajes del C.P. Monesterio a su jugador Antoñete / Rafa Molina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rafael Molina

Monesterio

 Antonio Galán Barrera, ‘Antoñete’, natural de la localidad de Bienvenida y jugador del Club Polideportivo Monesterio, falleció, a los 22 años, en un fatídico accidente de tráfico, en diciembre de 2024, cuando viajaba desde su municipio hasta Monesterio para jugar con su club. Su pérdida causó una profunda conmoción en ambas localidades y en otros municipios donde Antoñete fue titular de sus equipos de fútbol. Desde entonces, las directivas del Monesterio han desarrollado diferentes homenajes de recuerdo y distinción por sus capacidades humanas y deportivas, contando, siempre, con la participación de su familia.

 Ahora, la junta directiva presidida por Urbano Martínez, anuncia la instauración del ‘Memorial Antoñete’, cuya primera edición se celebrará el jueves, día 13 de agosto, en el Estadio Municipal de Monesterio, en un partido que se disputará entre el C.P. Monesterio y la U.P. Segureña. Ambas entidades fueron sus equipos. “Lo teníamos comprometido con su familia”, manifiesta Martínez, con lo que la directiva trabaja en la organización de un “emotivo acto, de recuerdo y reconocimiento”.

Trofeo Villa de Monesterio

 Otra de las novedades de la pretemporada será el adelanto del Trofeo Villa de Monesterio, que, cada año, suele disputarse el sábado de feria. En esta ocasión, explica el presidente, la fecha elegida será el jueves, 3 de septiembre. Los motivos, “que, al adelantarse la feria al 8 de septiembre, nuestros jugadores, que son muy jóvenes, puedan disfrutar plenamente de feria y pre feria. El trofeo se disputará a partido único, frente a la Unión Deportiva Frexnense, que milita en la Primera División Extremeña.

 El calendario de pretemporada se iniciará el miércoles, 29 de julio, con el primer entrenamiento, dirigido por el técnico, José Lancharro Megías. El primer partido en casa, será el viernes, 7 de agosto, en el Municipal, frente al equipo de la localidad onubense, Aroche Club de Fútbol, que actualmente milita en la categoría División de Honor Sénior de Andalucía.

 El viernes, 21 de agosto, el equipo viajará hasta la localidad de Usagre para enfrentarse al titular de esta localidad, (Primera División Extremeña). El día 26, el conjunto monesteriense participará en un triangular en la localidad de Puebla del Maestre, con la presencia de los conjuntos de la Primera División Extremeña, la Unión Deportiva Fuente de Cantos y Belenense. El último compromiso, antes de la disputa del Trofeo Villa de Monesterio, será la visita del equipo juvenil de Villafranca de los Barros, que juega en liga nacional.

Llamamiento a jugadores locales

Noticias relacionadas

 El presidente del club, que agradece el apoyo que vienen recibiendo por parte del ayuntamiento, patrocinadores, empresas colaboras y socios, hace un llamamiento a todos los jugadores que han pasado por el C.P. Monesterio, para que regresen “a su casa”. Ellos, afirma Urbano Martínez, “son parte de la historia de nuestro club y el club es parte de sus vidas”. “Si todos remamos en la misma dirección, el ‘Mone’ volverá a donde tiene que estar; pero, si nos dispersamos en destinos diferentes nos va a acostar mucho más trabajo”, concluye Martínez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
  2. Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
  3. El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
  4. La Confederación Hidrográfica suspenderá la navegación en el Guadiana a su paso por Badajoz por el nenúfar mexicano
  5. El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
  6. Vecino del campo de golf de Badajoz: 'Sufro una lluvia de pelotas en mi casa desde hace seis años
  7. La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
  8. Pierdo una reunión de trabajo': Una avería en el avión procedente de Madrid causa varios retrasos en el aeropuerto de Badajoz

Vox pide al Tribunal de Cuentas que investigue a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez

Vox pide al Tribunal de Cuentas que investigue a la Diputación de Badajoz tras la condena a David Sánchez

El peligro inesperado del eclipse solar de agosto de 2026: incendios, basura y espacios naturales desbordados

El peligro inesperado del eclipse solar de agosto de 2026: incendios, basura y espacios naturales desbordados

Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas

Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas

El Ayuntamiento de Badajoz exige la dimisión del concejal Ricardo Cabezas tras su condena por el 'caso David Sánchez'

El Ayuntamiento de Badajoz exige la dimisión del concejal Ricardo Cabezas tras su condena por el 'caso David Sánchez'

Dos vecinos de Almendralejo son detenidos por el robo de cables de cobre

Dos vecinos de Almendralejo son detenidos por el robo de cables de cobre

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

Disney Lorcana TCG libra su batalla más ambiciosa con Attack of the Vine!

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

La CNMC multa a los youtubers Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter

Tráfico recauda en Extremadura 4,46 millones con las multas de velocidad, un 19,8% menos

Tráfico recauda en Extremadura 4,46 millones con las multas de velocidad, un 19,8% menos
Tracking Pixel Contents