Detenido un vecino de Puebla de Alcocer por 17 robos en viviendas y vehículos

La Guardia Civil en el marco de la Operación 'Martes Foina', ha detenido a un vecino de Puebla de Alcocer como presunto autor de varios robos cometidos en viviendas y en el interior de vehículos pertenecientes a sus propios vecinos.

La operación se inició cuando los agentes de la Guardia Civil tuvo conocimiento de los robos que se estaban produciendo en el municipio pacense de Puebla de Alcocer. En todos los casos se empleaba el mismo modus operandi: el autor escalaba para acceder a las viviendas aprovechando la ausencia de sus moradores.

Dinero en efectivo y joyas

Gracias a estas acciones delictivas, el presunto autor logró apoderarse de dinero en efectivo y de numerosas joyas, entre ellas pendientes, esclavas, cordones, anillos o gargantillas. Asimismo, sustrajo otros objetos de valor del interior de vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

Durante el desarrollo de la investigación y tras la práctica de diversas pruebas periciales, los agentes lograron identificar al presunto autor de los robos, un alcocereño con antecedentes policiales por hechos similares.

Según las pesquisas, antes de cometer los delitos vigilaba las viviendas de sus propios vecinos para comprobar la salida de sus moradores y, una vez constatada su ausencia, escalaba para acceder al interior de los inmuebles y perpetrar los robos.

Con todas las pruebas incriminatorias recabadas durante la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso el pasado sábado 18 de julio como presunto autor de 13 robos en el interior de viviendas y de otros cuatro cometidos en vehículos. Los hechos investigados habrían sido perpetrados desde el pasado verano.

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Una vez instruidas las correspondientes diligencias, junto con el detenido fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.