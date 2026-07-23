Gastrostar Tentudía cierra su octava edición como referente gastronómico y turístico del sur de Extremadura

Tentudía acaba de celebrar una de sus citas más exclusiva y llamativa para la promoción de este territorio del sur de Extremadura. Gastostar cierra su octava edición como referente gastronómico y turístico. La cima de Tentudía, cota más alta de la provincia de Badajoz, volvió a ser el mejor escenario natural para la celebración de un evento que, con el paso de los años, se ha convertido en una referencia única, al combinar los mejores productos gastronómicos de la comarca, (servidos por El Mesón de Quinito, de Fuente de Cantos), algunos de los vinos más apreciados de Extremadura, (sumiller, Cati Bustillo) y la observación astronómica de su cielo estrellado, (Carta Estelar Tentudía), en un ambiente íntimo y premium, donde los detalles, incluido el acompañamiento musical en directo, (en esta edición, Vintage Septet Music), están cuidados hasta el más mínimo detalle.

Por motivos de conservación patrimonial, la cita está reservada para 250 personas. Su ubicación en un lugar distinguido como Monumento Histórico-Artístico, establece un aforo máximo, con lo que, en esta edición la cita volvió a superar el número de solicitudes. “Hemos ampliado horizontes, con la presencia de comensales llegados desde cualquier punto de la geografía nacional y de otros países como Uruguay, Reino Unido, Italia y Holanda”, afirma la presidenta de la mancomunidad, Felicidad Hernández, muy satisfecha por “poder mostrar al mundo las bonanzas que tenemos en la comarca de Tentudía”.

Objetivo cumplido

La climatología fue benévola. En la cima de Tentudía, a 1.112 metros sobre el nivel del mar, suele refrescar bastante durante la madrugada. Este año, las temperaturas acompañaron y permitieron una velada mucho más agradable que en ediciones anteriores. En su balance, la presidenta de la entidad organizadora, ha destacado “el disfrute” que supuso para todos los asistentes esta experiencia “inolvidable”, en un lugar privilegiado, que cuenta con uno de “los cielos más espectaculares de toda Europa”.

El objetivo, de poner en valor a productores y comerciantes, así como el patrimonio cultural y natural de un territorio donde convergen historia y dehesa, a través de la cultura gastronómica ancestral del cerdo ibérico, “está cumplido”, concluye Felicidad Hernández.

El menú

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El programa oficial comenzó a las 20:30 horas, con la recepción de los asistentes y las palabras de bienvenida por parte de la organización. A las 21:15 horas se abrieron los espacios gastronómicos para la degustación de manjares de la tierra, carnes ibéricas y productos de la huerta. En el menú, jamón ibérico de bellota, embutidos ibéricos de bellota, estación de quesos artesanos, solomillo sobre cama de parmentier al pistacho, esfera de ternera y pisto de la huerta de Tentudía. La cena se acompañó de cervezas artesanas y una estación de vinos, mosto y cava, extremeños. Y, de postre, delicias de la tierra con helado artesano. Precio por persona, 50 euros.