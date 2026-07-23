Nueva Oficina LGTBIQ+ para los diez municipios de la comarca de Olivenza

La Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza ha dado un nuevo paso en la defensa de la diversidad y la protección de los derechos civiles con la inauguración oficial de la Oficina Comarcal de Atención a personas LGTBIQ+. Este recurso pionero nace con vocación de servicio público y permitirá acercar información, orientación y acompañamiento especializado a la ciudadanía de los diez municipios que integran la comarca.

Durante el acto de inauguración, celebrado en el Convento San Juan de Dios de Olivenza, sede de la nueva oficina, se ha presentado oficialmente el nacimiento de este servicio de atención a personas LGTBIQ+. La jornada ha culminado con la firma del convenio de colaboración entre la mancomunidad, el Ayuntamiento de Olivenza y la asociación Limbo Cultura para impulsar el desarrollo de esta iniciativa.

Durante la inauguración, el presidente de la mancomunidad, Óscar Díaz, ha destacado que la creación de esta oficina supone un avance que supera el ámbito local y refuerza la vertebración de toda la comarca de Olivenza. “Queremos que cualquier persona residente en la comarca, independientemente del tamaño de su municipio, pueda acceder a un recurso estable”, ha señalado. En este sentido, ha añadido que la asociación trabajará activamente para favorecer la derivación y facilitar el acceso al servicio a todas las personas que puedan necesitarlo.

Servicios y fines de la Oficina

La nueva Oficina de Atención LGTBIQ+ se ha configurado como un recurso estable que tratará de apoyar y promover la igualdad de trato y la no discriminación. Entre sus principales funciones destacan la información y orientación especializada para personas LGTBIQ+ y su entorno, el acompañamiento social ante situaciones de vulnerabilidad, la sensibilización y prevención de la LGTBIfobia mediante acciones formativas dirigidas a centros educativos o el asesoramiento a entidades locales en materia de diversidad afectivo-sexual y de género.

Respaldo del tejido asociativo

La colaboración con Extremadura Entiende y Fundación Triángulo Extremadura refuerza el carácter especializado de este proyecto. Ambas entidades, también presentes en el acto de inauguración, contribuirán al diseño de actividades, aportarán recursos técnicos y facilitarán la conexión de la oficina con las redes regionales y estatales de apoyo al colectivo LGTBIQ+.

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga, garantizando la estabilidad de un servicio que consolida las políticas de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad en la comarca de Olivenza.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, la Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza reafirma su compromiso con una sociedad más igualitaria y con la creación de espacios seguros donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.