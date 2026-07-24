Monumentos iluminados y una amplia programación protagonizan Olivenza Lúcida

Olivenza celebra este sábado una nueva edición de Olivenza Lúcida, una cita que invita a vecinos y visitantes a disfrutar del patrimonio, la cultura, el comercio y la gastronomía local en una misma noche en la que los monumentos permanecerán abiertos e iluminados.

La Torre del Homenaje, las iglesias de Santa María del Castillo y Santa María Magdalena, la Puerta del Ayuntamiento o la Capilla del Espíritu Santo, se convertirán en un gran escenario al aire libre que permanecerán iluminados desde las 22.00 horas.

La programación de esta edición incluye numerosas actividades distribuidas por diferentes puntos del centro histórico, con propuestas pensadas para públicos de todas las edades y que comenzarán incluso antes de la apertura nocturna de los monumentos

Programación de la noche

La programación arrancará en el Convento San Juan de Dios, donde a partir de las 21.30 horas tendrá lugar una cata con maridaje, una propuesta gastronómica que permitirá a los participantes disfrutar de una experiencia vinculada a los sabores y productos locales, pero para la que será necesaria inscripción previa.

La Plaza de Santa María será otro de los puntos destacados de la noche. Desde las 22.00 hasta las 00:00 horas, acogerá un taller de azulejería impartido por Sebastián Valerio, una actividad que pondrá en valor una de las expresiones artísticas más relacionadas con la identidad y tradición oliventina. En este mismo espacio, los asistentes podrán participar en una propuesta creativa de la mano de Kino Body Art, con la realización de tatuajes temporales.

Por su parte, la Plaza de la Constitución será el escenario del Desfile de Moda Local, que comenzará también a las 22.00 horas y servirá para mostrar el talento, la creatividad y el trabajo de los comercios y profesionales del sector de la moda de Olivenza.

La música será otro de los grandes atractivos de esta edición con el concierto tributo 'República del Rock', que comenzará a las 23.00 horas en la Plaza de España. Además, durante toda la velada podrán disfrutarse otras propuestas permanentes como el Mercado Artesanal, instalado en la Plaza de Santa María del Castillo; el Piano Abierto, ubicado en la calle Duque de Cadaval, y la Pantalla del Recuerdo, que podrá visitarse en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

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Con motivo de la celebración de Olivenza Lúcida, los establecimientos hosteleros de la localidad contarán con una ampliación extraordinaria del horario de cierre hasta las 08:00 horas, favoreciendo así el desarrollo de la actividad económica y permitiendo que vecinos y visitantes disfruten de Olivenza Lúcida.