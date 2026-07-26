Las Cuevas de Fuentes de León reciben a voluntarios internacionales para avanzar en sus investigaciones prehistóricas

Volunatarios de diversas regiones y nacionalidades se encuentran actualmente participan en el Campo de Voluntariado Internacional 'Escuela de Arqueología Prehistórica' que se celebra en las Cuevas de Fuentes de León. La actividad, promovida por la Junta de Extremadura y el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Oficina de Turismo de Fuentes de León, y tiene como eje principal la excavación arqueológica en los yacimientos del Monumento Natural.

La actividad, que comenzó el pasado lunes 20 de julio y se prolongará hasta el próximo lunes 3 de agosto, está organizada por el Centro de Estudios para el Medio Ambiente y la Cultura (Cemac) y ofrece a los participantes la oportunidad de sumergirse en la arqueología práctica bajo la supervisión de especialistas.

María José Tovar, la directora del Instituto de la Juventud, ha destacado la importancia de esta iniciativa: "Tiene un gran impacto tanto en las cuevas como en el entorno", ya que hace posible el desarrollo de trabajo arqueológico "en uno de los yacimientos prehistóricos más destacados de de Extremadura". Además, el avance de las investigaciones contribuye a ampliar el conocimiento sobre el yacimiento y a poner en valor el el patrimonio local, favoreciendo también a la proyección del municipio.

Los 14 voluntarios de esta edición

Los participantes son jóvenes de entre 18 y 30 años. De ellos, diez son voluntarios nacionales procedentes de distintas comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Valencia, Andalucía y Extremadura, mientras que cuatro son internacionales, procedentes de Armenia, México e Italia. Por este motivo, desde la organización aconsejan que los participantes cuenten con un nivel de inglés que permita la comunicación y convivencia con los voluntarios de otros países.

Actualmente los trabajos arqueológicos se centran en niveles correspondientes al Calcolítico, Neolítico y Pleistoceno medio. "Estamos trabajando en depósitos funerarios, allí estamos documentando restos óseos humanos, fauna y ajuares funerarios", explica la directora del Instituto de la Juventud.

Además, la directora del IJEX ha señalado que las labores de excavación se complementan con trabajos en el exterior de las cuevas, donde se realiza “el lavado y triado del sedimento extraído para recuperar los fragmentos más pequeños y también la microfauna”, elementos fundamentales para completar el estudio arqueológico del yacimiento.

Excavaciones en las Cuevas de Fuentes de León. / Cedida

Actividades complementarias

Los voluntarios también pueden acceder a actividades formativas en el laboratorio, visitas guiadas por la localidad que favorecen el conocimiento del patrimonio local y dinámicas de grupos orientadas a fomentar la participación y la cohesión entre entre los voluntarios. En este sentido, el próximo sábado 1 de agosto se organizará una jornada de puertas abiertas que permitirá a los asistentes conocer el avance de la excavación. La actividad será gratuita y bajo inscripción previa en la Oficina de Turismo de Fuentes de León.

La novedad de este año

Como valor añadido en esta edición, las excavaciones coinciden con la celebración del 25 aniversario del inicio de las investigaciones científicas en las Cuevas de Fuentes de León, por lo que los voluntarios formarán parte activa de "una campaña histórica, que conmemora un cuarto de siglo de hallazgos fundamentales para el conocimiento de la Prehistoria en Extremadura", según ha señalado la propia organización.

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Con motivo de esta efeméride, se celebrará una conferencia en la que se repasará la evolución del proyecto y los hallazgos más relevantes realizados a lo largo de estos años, acercando al público el valor científico y patrimonial de este yacimiento prehistórico. Además, el pasado viernes la propia directora del IJEX visitó los yacimientos y a los voluntarios del campamento.