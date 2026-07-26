La periodista extremeña que coordinó en el Mundial a los enviados especiales de RNE

La periodista de Fuente del Maestre (Badajoz) María José Caleya ha sido la encargada de coordinar a los diez enviados especiales de Radio Nacional de España durante el Mundial de 2026. Una responsabilidad que la ha llevado a recorrer distintas ciudades de Estados Unidos y a trabajar durante 44 días consecutivos para organizar la cobertura radiofónica de la competición.

La profesional ha regresado ahora a su localidad natal para disfrutar de unos días de descanso tras una experiencia que define como "agotadora, pero apasionante". El Ayuntamiento de Fuente del Maestre ha destacado su trayectoria y el papel desempeñado durante un campeonato.

María José Caleya en el estadio Los Ángeles. / Cedida

Redes y contenidos

La periodista extremeña ejerce como editora y responsable de ‘streaming’ y redes sociales de Deportes de RNE. Entre los logros de los que se siente más satisfecha figura la incorporación a internet de todos los programas radiofónicos del área.

"De lo que más orgullosa me siento es de haber logrado que todos los programas de radio puedan escucharse por internet. Me he tenido que pelear con los compañeros técnicos, pero al final se ha implementado", ha señalado en una entrevista concedida a Radio La Fuente.

Su trabajo durante el Mundial ha ido más allá de esa responsabilidad habitual. Durante la competición ha tenido que coordinar permanentemente a los diez profesionales desplazados a Estados Unidos, decidir qué acontecimientos debía cubrir cada uno y seleccionar los contenidos que se ofrecían a programas como 'Tablero Deportivo'.

Un viaje constante

La cobertura comenzó en Chattanooga, en el estado de Tennessee, ciudad que sirvió como base de la selección española durante la fase de grupos. Caleya permaneció allí durante unos 20 días antes de iniciar un continuo recorrido condicionado por los avances del equipo nacional.

Después pasó por Los Ángeles y Dallas, regresó posteriormente a ambas ciudades y terminó en Nueva York, donde España disputó la final frente a Argentina.

"Es la primera vez en mi carrera que he trabajado 44 días sin descansar, viviendo en distintas ciudades y con diferentes husos horarios. Ha sido una locura", ha explicado en la entrevista.

La periodista con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. / Cedida

La coordinación exigía estar disponible durante las 24 horas, mantener el contacto con la redacción de Madrid y organizar el trabajo de los enviados especiales. Caleya debía determinar qué contenidos resultaban prioritarios, distribuir las coberturas y adaptar cada información a las necesidades de los distintos programas de RNE.

Durante ese recorrido también ha tenido la oportunidad de entrevistar a varios futbolistas y conocer de primera mano el ambiente dentro de la selección. La periodista destaca especialmente la confianza transmitida por el seleccionador, Luis de la Fuente, pese a las dudas que algunas de sus decisiones generaron durante el torneo.

Confianza en la victoria

Caleya ha explicado que Antonio Muelas, uno de los enviados especiales y amigo de la infancia del seleccionador, trasladó desde el principio la convicción de De la Fuente de que España podía ganar el campeonato.

"Luis estaba convencido desde primera hora de que íbamos a ganar, de que era algo que estaba escrito y que se cumpliría", ha relatado la periodista fontanesa.

A su juicio, una de las claves del éxito ha sido la confianza generada por el técnico entre los jugadores. "Los que hemos entrevistado creían que podían llegar al final y ganar", ha asegurado. Incluso uno de los futbolistas pidió a su familia que no viajara a Estados Unidos hasta las semifinales porque estaba convencido de que el equipo alcanzaría esa ronda.

Tras completar la cobertura y regresar a Fuente del Maestre, Caleya afronta ahora unas vacaciones marcadas también por el recuerdo de su tío Alfonsi, fallecido durante su estancia en Estados Unidos.

"Lo pasé fatal. Antes de irme me dijo que tenía que traerle la Copa del Mundo. De alguna forma lo he hecho, he cumplido, y él ha sido mi fuerza y mi motor para seguir luchando hasta el final", ha concluido.

María José (segunda por la izquierda) con parte del equipo de RNE. / Cedida

De la radio local a RTVE

Caleya comenzó su andadura profesional en Radio La Fuente en 2002. Cinco años después aprobó las oposiciones de RTVE y empezó a trabajar en Mérida. Su oportunidad para especializarse en información deportiva llegó durante el Mundial de 2010, cuando desde Madrid solicitaron refuerzos para cubrir la competición.

Desde entonces, ha desarrollado buena parte de su carrera ligada a los deportes, tanto en radio como en televisión, y ha trabajado durante años junto a la periodista Silvia Barba. Actualmente forma parte del equipo directivo de Deportes de RNE, compuesto por seis mujeres.

"En junio de 2025 solo era una Subdirección que Silvia encabezaba. Fue ella la que me llamó y empecé a trabajar con ella en agosto de ese año", ha recordado Caleya en la entrevista concedida a la radio de su pueblo.

A finales de diciembre, Barba solicitó que el área de Deportes contara con una dirección propia, al igual que otras secciones de la emisora. Tras la aprobación de la propuesta, Caleya recibió inicialmente la oferta de ocupar la subdirección, aunque prefirió asumir otras funciones para poder compaginarlas con su vida familiar.