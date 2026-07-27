Fregenal de la Sierra reivindica la figura del jesuita Manuel de Solórzano con una jornada sobre su legado

El próximo miércoles 29 de julio, Fregenal de la Sierra volverá la mirada hacia uno de sus personajes más destacados: Manuel de Solórzano, un misionero jesuita del siglo XVII. Parte de su misión en la vida la dedicó a evangelizar en las Islas Marianas, en la Micronesia, donde murió asesinado en las revoluciones de los chamorros.

El acto, que incluirá un coloquio, está organizado por el ayuntamiento de la localidad y comenzará a las 20.00 horas en el Colegio de los Jesuitas. La jornada reunirá principalmente a investigadores que llevan años estudiando tanto la vida como el legado que dejó este religioso.

El objetivo es "dar a conocer esta figura tan importante a su pueblo y mostrar cuáles son las investigaciones realizadas sobre su obra, su vida, su muerte y sus reliquias". Así lo ha explicado Manuel López Casquete de Prado, investigador procedente de la Universidad Loyola Andalucía. A pesar de que en el municipio se conserva un cuadro de este misionero jesuita en la Galería de Personajes Ilustres situado en el Santuario de Nuestra Señora Santa María de los Remedios, asegura que su figura sigue siendo "muy desconocida".

Las cartas de Solórzano

Manuel López ha detallado, además, uno de los aspectos más importantes que se desarrollará durante esta jornada: la presentación de las cartas que Solórzano escribió desde que salió de Fregenal hasta la última que envió un par de meses antes de morir y que su padre fue conservando.

El investigador ha explicado que una primera recopilación ya fue publicada y que ahora verá la luz un segundo volumen, que reunirá el resto de las cartas en una edición bilingüe. "En estas cartas va relatando toda su vida", señala López. "Comienzan cuando era muy joven y acababa de ingresar en la Compañía de Jesús, a la que entonces se accedía con apenas 13 o 14 años. Con esa edad salió de Fregenal, pese a la oposición de su padre, con destino a Zafra, donde inició su formación".

Una labor evangelizadora

Tras ello, el investigador apunta que la etapa más importante de esa formación transcurrió en Granada. Una vez concluida, se embarcó en Cádiz rumbo a las Islas Marianas para continuar la labor evangelizadora inspirada por San Francisco Javier, considerado en aquella época el gran referente del celo misionero.

Durante el acto, los participantes reconstruirán la biografía de Manuel de Solórzano a través de sus propias cartas, enviadas desde Guam a su localidad natal. Asimismo, abordarán el recorrido de sus reliquias hasta Fregenal de la Sierra y la profunda veneración que siguen despertando en Guam. En este sentido, López recuerda que en torno a ellas "se produjeron numerosos acontecimientos considerados milagrosos", entre ellos uno presenciado por un obispo de Badajoz, quien dejó constancia oficial de lo ocurrido mediante un acta.

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Al acto, asistirá este investigador sevillano, junto a otros dos especialistas: Alexandre Coello de la Rosa, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y David Atienza de Frutos, de la Universidad de Guam, en las Islas Marianas. También estarán presentes los concejales del equipo de gobierno Esperanza Vega y Antonio Bermejo, además del cronista oficial de Fregenal de la Sierra, Rafael Caso.