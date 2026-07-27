Hornachos destina 90.000 euros más para la reforma de la piscina municipal ante el alza de costes

La piscina municipal de Hornachos continúa esperando una remodelación, un proyecto que contará ahora con 90.000 euros adicionales aportados por el ayuntamiento para adaptarlo al incremento de los costes de ejecución. La actuación, prevista para modernizar una de las instalaciones más demandadas por los vecinos, se ha encontrado con un obstáculo común en numerosas obras públicas: el aumento del precio de los materiales y la falta de empresas interesadas en la licitación.

En varios comunicados publicados por el alcalde de la localidad. Francisco Buenavista García, se explica la evolución de este proyecto y las decisiones adoptadas por el consistorio para intentar sacar adelante esta actuación.

Ayuntamiento y Diputación de Badajoz

La reforma, según indica el regidor, contempla una renovación integral de los vasos de piscina, las playas y las instalaciones de depuración y nació con un presupuesto de ejecución de más de 360.000 euros. La financiación provenía de un convenio entre la institución provincial, con una aportación principal y el ayuntamiento de la localidad, a través de arcas municipales.

El ayuntamiento de la localidad sacó la obra a licitación por primera vez en noviembre de 2025. Sin embargo, el procedimiento "quedó desierto" porque ninguna empresa presentó oferta. Ante esta situación el consistorio volvió a publicar la licitación el 9 de enero de 2026, pero el resultado obtenido fue el mismo: ninguna empresa concurrió al proceso.

El alcalde advirtió que esta circunstancia suponía un importante atraso en el calendario. En este sentido explicó que tras la segunda licitación, se desistió de iniciar una tercera ya que "hubiera sido imposible acabar las obras antes de verano sin comprometer la temporada de baños".

Tras el fracaso de las dos licitaciones, el consistorio solicitó a D. Julián Vega, técnico redactor del proyecto, una revisión de los precios para adaptarlos a la realidad del mercado. Ya que según Buenavista, podría ser necesario aumentar el precio de algunas partidas "teniendo en cuenta el incremento generalizado de los materiales de construcción como consecuencia de la Guerra de Irán".

Incremento de la financiación

Para tratar de buscar una solución que desbloquee esta situación, el Ayuntamiento de Hornachos aprobó, en el pleno celebrado el pasado 16 de julio, un crédito extraordinario de 90.000 euros, procedente del remanente de tesorería para gastos generales, es decir, del ahorro acumulado de ejercicios anteriores.

Con esta aportación, la inversión prevista para la reforma pasa a ser de uno 460.000 euros, adecuando la cifra a los costes de ejecución "para hacer viable la licitación y poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía", según ha explicado Francisco.

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La intención del equipo de gobierno es iniciar una nueva licitación en septiembre con esta nueva cifra, para que la obras puedan comenzar en otoño. Para ello, se han iniciado los procedimientos de revisión del proyecto y aumento del presupuesto de licitación, con el objetivo, segñun el regidor, "de que puedan estar listas para la apertura de la Piscina Municipal en el próximo mes de junio de 2027".