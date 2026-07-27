Desarrollo económico local
La Junta de Extremadura destinará 125.000 euros a la mejora de Zafra y anuncia 200.000 más para 2026
Entre las actuaciones financiadas se encuentra la renovación de la iluminación en puntos destacados de la ciudad
En el recinto ferial se instalarán nuevas pantallas informativas y se colocarán toldos
La Junta de Extremadura invertirá 125.000 euros en la mejora de las zonas comerciales y el recinto ferial de Zafra y anuncia otros 200.000 euros para 2026. Estas actuaciones buscan impulsar el comercio local, modernizar infraestructuras estratégicas y reforzar el empleo y la formación en la ciudad
El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado la localidad para conocer las actuaciones desarrolladas y destacó el compromiso del gobierno regional con el crecimiento económico de los municipios extremeños. Según señaló, Zafra "es un ejemplo de cómo desde la Junta de Extremadura está impulsando la actividad comercial y económica" de los municipios de la región.
Mejoras previstas
Entre las actuaciones financiadas se encuentra la renovación de la iluminación en puntos destacados de la ciudad como la avenida Antonio Chacón, la plaza del Alcázar y los acerados de la plaza de España, mediante la sustitución de antiguas luminarias por tecnología LED más eficiente. Además, se han concedido ayudas para la modernización del recinto ferial, destinadas principalmente a mejoras en la iluminación, la instalación de nuevas pantallas informativas y la colocación de toldos en el recinto hípico.
Más inversiones en el recinto ferial
Además de estas actuaciones de mejora, La Junta continuará impulsando la zona del recinto ferial a través de una nueva partida de 200.000 euros incluida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026. Esta última estará destinada a la transformación de una infraestructura considerada clave para Zafra, debido a su importancia a la hora de celebrar ferias, eventos y actividades que generan empleo y movimiento económico. En referencia a este espacio, Santamaría ha destacado la necesidad de mantenerlo "para que cada vez tenga más actividad".
Apoyo de La Junta a Zafra
El apoyo de la Junta a Zafra también se refleja en las políticas de empleo. A través del Programa de Colaboración Económica Municipal para el Empleo, el ejecutivo regional ha destinado más de 2 millones de euros entre 2024 y 2026. Estos fondos están dirigidos a favorecer la contratación de personas desempleadas y reforzar los servicios municipales, contribuyendo a mejorar las oportunidades laborales en la localidad.
En materia de formación, la Junta ha aprobado dos nuevos proyectos dentro del programa ESCALA, con una inversión conjunta superior a 1,1 millones de euros. Los proyectos Zafra VIII y Zafra IX permitirán formar a 48 personas en especialidades como albañilería y jardinería, combinando formación teórica con experiencia profesional remunerada.
A través de la modernización de estas infraestructuras, las ayudas al comercio, los programas de empleo y la formación, el Gobierno regional pretende aumentar la competitividad de Zafra y generar nuevas oportunidades para sus ciudadanos.
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