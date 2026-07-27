"Los valverdeños están soñando en grande”: el impulso de un pueblo en crecimiento

Valverde de Leganés está viviendo una de las mayores transformaciones de su historia. Lo que comenzó como un pueblo tranquilo de 4.300 habitantes está convirtiéndose, poco a poco, en un motor de desarrollo, atracción de inversiones y calidad de vida dentro de la región.

Sin embargo, para su alcalde, Manolo Borrego, el verdadero motor de este "momento histórico" que vive la localidad, no reside únicamente en las partidas presupuestarias, sino en las personas. "Los valverdeños están soñando en grande”, afirma el alcalde. Según él, los vecinos de la localidad están hoy en día viendo que los proyectos con los que un día soñaron, “se pueden hacer realidad”.

Haciendo alusión a esto mismo, Borrego asegura que muchos de los proyectos que se están realizando en el Valverde de Leganés se llevan a cabo gracias a que los propios vecinos están invirtiendo en ellos. “Estas inversiones privadas se manifiestan en proyectos que se están realizando actualmente como el nuevo área de servicio”, cuenta el alcalde.

Más de 100 millones en siete años

Pero si algo respalda esta transformación, son los números. En los últimos siete años, Valverde de Leganés ha conseguido atraer más de 100 millones de euros en inversiones públicas, una cifra que, según el alcalde, situaría al municipio "al nivel de localidades de cerca de 20.000 habitantes". Solo en los últimos meses, el Gobierno de España ha concedido 9 millones de euros para ejecutar las obras que pondrán fin de forma definitiva a los problemas hidráulicos que el municipio arrastra desde hace décadas, agravados por las intensas lluvias y la histórica riada de 1997. Se trata, según Manolo, de la mayor subvención recibida nunca por el municipio: “Jamás Valverde de Leganés ha recibido una cifra tan alta como esta”.

Más inversiones

A esa inversión se suman cerca de 6,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, destinados a modernizar el municipio. Entre las actuaciones destacan la transformación de calles en plataformas únicas para mejorar la accesibilidad, la sustitución completa de la flota municipal por vehículos eléctricos, la instalación de sistemas fotovoltaicos para reducir el consumo energético y la construcción de un edificio multifuncional preparado para albergar grandes eventos.

Al frente de estas subvenciones se encuentra Manolo Borrego, que compagina la alcaldía de Valverde de Leganés con su labor como senador. Aunque reconoce que ambas responsabilidades exigen dedicación, asegura que su prioridad "sigue siendo Valverde de Leganés". "Cada día me levanto pensando en mi pueblo. En el Senado defiendo los intereses de Extremadura, pero mi prioridad número uno continúa siendo Valverde", afirma.

Nuevos proyectos en Valverde de Leganés

A pesar de que Borrego sostiene que siempre "va a pelear por cada euro que llegue al municipio", la verdadera transformación de Valverde no se mide únicamente en cifras, también se refleja en proyectos que buscan generar riqueza a largo plazo. Uno de ellos es la ampliación del polígono industrial, que ya ha despertado el interés de inversores privados. Allí se proyecta una nueva área de servicio con hotel, restaurante y zona comercial, una iniciativa empresarial promovida por una firma local que supondrá la creación de empleo y reforzará el tejido económico del municipio.

Otro de los grandes proyectos se desarrolla en el Cerro de los Mártires. La actuación, que movilizará alrededor de 1,5 millones de euros, convertirá este enclave natural en un gran espacio turístico con miradores panorámicos, un restaurante y nuevas zonas de convivencia. El objetivo es situarlo como un referente paisajístico de la provincia. Para Borrego, lograr ese objetivo no será muy difícil ya que el paraje cuenta "con un enclave privilegiado que permite disfrutar de vistas de hasta 100 kilómetros de distancia". Desde este espacio se puede llegar a ver Elvas, Campo Maior, Olivenza e incluso, Alburquerque, todo ello rodeado de un entorno natural de gran valor, con abundante vegetación autóctona.

En paralelo, el municipio ha puesto en marcha una de sus iniciativas más innovadoras: la comunidad energética más grande de Extremadura y la tercera de España por participación ciudadana. El proyecto permitirá que cientos de familias reduzcan significativamente su factura eléctrica gracias al autoconsumo compartido, al tiempo que contribuye a avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Para Borrego, representa el mejor ejemplo de lo que puede conseguir un pueblo cuando trabaja unido.

Calidad de vida como seña de identidad

A todo ello se suma una amplia red de servicios públicos. Centro de salud con atención permanente, centros educativos desde los primeros años de vida hasta secundaria, instalaciones deportivas, residencia y centro de día para mayores, servicio municipal de comida a domicilio o atención a personas dependientes forman parte de un modelo que, según el ayuntamiento, pretende garantizar calidad de vida en todas las etapas.

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Monolo Borrego con una persona mayor, en Valverde de Leganés. / Cedida

A todo ello se suma la inauguración del nuevo centro social para mayores el pasado 21 de julio, una infraestructura con la que el municipio pretende reforzar la atención a este colectivo y responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida. Precisamente, para Borrego, el bienestar de los mayores representa el verdadero sentido de todas las inversiones realizadas: "Para mí, cuidar a nuestros mayores es el proyecto más importante que tiene mi municipio, porque es cuidar de quienes han construido este pueblo a lo largo de la historia y quienes han contribuido a que hoy Valverde de Leganés sea el municipio que es: un municipio con mucho futuro y con mucha vida".