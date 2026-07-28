El Centro Mancomunado de Consumo de Tentudía informa sobre el nuevo arancel por compras online

El nuevo arancel de 3 euros es una tarifa aduanera, fija, implementada por la Unión Europea, que elimina la antigua exención de derechos de aduana para las compras por internet de bajo valor. Entró en vigor el pasado día 1 de julio y se mantendrá hasta el 1 de julio de 2028, momento en el que se prevé aplicar los aranceles ordinarios según el tipo de producto.

Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre esta nueva tarifa, el Centro Mancomunado de Consumo de Tentudía, dependiente del Instituto de Consumo de Extremadura, ofrece información detallada para que los consumidores estén al corriente de esta medida que afecta a las compras por internet de productos enviados desde países de fuera de la Unión Europea como China, Estados Unidos o Reino Unido, con un valor de hasta 150 euros, “sujetas a este coste aduanero temporal”.

Gloria Granado, asesora jurídica del Centro Mancomunado de Consumo de Tentudía, explica que, hasta ahora, “los paquetes por debajo de ese precio, no pagaban derecho de aduana”, una exención, “eliminada por la Unión Europea”, con el objetivo de garantizar una competencia justa y “mejorar la seguridad de los productos”.

El factor clave, manifiesta Granado, “no es la página web donde se realiza la compra, sino el origen del envío”, con lo que, si el pedido se envía desde países como China, Reino Unido o Estados Unidos, “podría estar sujeto a este nuevo recargo”. Del mismo modo, la asesora jurídica de la oficina mancomunada de consumo, asegura que, el importe “se calcula por cada categoría de artículo y no por el paquete completo”; es decir, “si el paquete contiene el mismo producto, el arancel será de 3 euros, pero si, por ejemplo, son dos productos diferentes, el coste ascenderá a 6 €”. “Si la plataforma o el vendedor incluye el precio del arancel al realizar la compra, no es necesario abonar ninguna cantidad”, puntualiza Gloria Granado. Por el contrario, si plataforma o vendedor no gestionan el trámite, “será la empresa de transporte la que reclame los 3 euros, junto con el IVA correspondiente y posibles gastos de gestión”.

Consejos

Finalmente, desde la oficina se aconseja a los consumidores, algunas recomendaciones básicas a la hora de comprar cualquier producto a través de internet; entre ellas, “comprobar el país de procedencia del envío o revisar si el precio incluye todos los costes” (IVA, aranceles y otros gastos posibles), así como “verificar” la seguridad del producto.

El Centro Mancomunado de Consumo de Tentudía es un servicio público y gratuito, gestionado por el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que ofrece asesoramiento jurídico, mediación y tramitación de quejas y reclamaciones para todos los consumidores residentes en el territorio de Tentudía. Entre sus acciones, destacan las relacionadas con diferentes campañas informativas sobre novedades legislativas o la garantía de productos.

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La oficina se ubica en la sede de la mancomunidad, en el edificio CID Tentudía, Ronda de Segura de León, en la localidad de Monesterio. Los interesados pueden realizar consultas presenciales o telefónicas, al través del número 924 516 108.