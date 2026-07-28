Tradición, música y danza se dan cita en Higuera de la Serena con el Festival Rosa Portalo

Higuera de la Serena se convertirá en la capital del folklore extremeño el próximo viernes 7 de agosto con su 'Festival Folklórico Rosa Portalo'. Esta jornada cultural, organizada por el propio ayuntamiento de la mano de la Diputación de Badajoz , dará cabida a nueve grupos de distintas edades pertenecientes tanto a la provincia pacense como a la de Cáceres.

Esta quinta edición ‘Origen, el inicio de todo’, tendrá lugar en la Plaza de España de la localidad. En ella, de forma totalmente gratuita, se podrá difrutar de dos grupos infantiles, otros dos juveniles, cuatro grupos titulares y un sénior. En total, alrededor de cien personas pasarán por el escenario improvisado que preparará el ayuntamiento.

Su alcalde, Gregorio García, ha destacado durante el acto de presentación del festival, la importancia de que se apoyen este tipo de actividades en municipios como el de Higuera de la Serena, que no llega a los 900 habitantes.

La memoria de los pueblos

Lourdes Linares, diputada provincial, ha querido ensalzar el enfoque de esta quinta edición asegurando que cuando se habla de folklore se tiende a pensar que es una simple manifestación artística más, pero que en realidad, "es la memoria de los pueblos expresada a través del cuerpo, de la música y de la indumentaria”.

El fuego como símbolo

Por su parte, el secretario de Altagracia y miembro del cuerpo de baile, Hilario Blanco, ha sido el encargado de anticipar la puesta en escena sin desvelar todos los detalles. En esta ocasión ha hablado de recordar “a quienes estuvieron” y del amplio repertorio con el que se hará.

Bajo el título 'Origen, el inicio de todo', el festival reunirá sobre el escenario a nueve grupos que mostrarán diferentes formas de vestir, interpretar y mantener vivas las tradiciones de Extremadura. Además, la representación incorporará elementos que irán más allá del folklore, con el fuego como símbolo de los orígenes y de la memoria colectiva.

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Para terminar, Linares ha asegurado que los recursos públicos deben llegar, principalmente, "a quienes trabajan para proteger el patrimonio inmaterial, generar actividad cultural y ofrecer oportunidades a sus vecinos", una labor en la que el tejido asociativo desempeña un papel fundamental.