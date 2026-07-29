La Albuera refuerza la seguridad con un vehículo de vigilancia para proteger edificios municipales

El Ayuntamiento de La Albuera ha puesto en marcha un nuevo servicio de vigilancia privada que dispone de un vehículo para realizar rondas por el municipio, con el objetivo de reforzar la seguridad de los edificios municipales del municipio. La iniciativa, que comenzó a funcionar hace apenas una semana, busca prevenir actos incívicos y aumentar la protección del patrimonio local mediante vigilancias periódicas en las franjas horarias consideradas más sensibles.

A través de sus redes sociales, el consistorio ha anunciado la medida asegurando que continúa "trabajando por la tranquilidad de todos los vecinos". En el comunicado explica que el nuevo servicio permitirá reforzar la presencia en las calles y edificios públicos, prevenir actos incívicos y avanzar hacia "un pueblo más seguro y tranquilo para todos".

En las horas más sensibles

El alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz, ha explicado que el servicio consiste en que un vigilante de seguridad recorra diferentes puntos del municipio, desplazándose entre los diferentes edificios municipales para supervisar su estado y realizar labores preventivas. Aunque no ha querido concretar los horarios de las rondas por motivos de seguridad, sí ha señalado que se desarrollarán en los momentos del día en los que "más problemas de seguridad puede haber".

La puesta en marcha de este dispositivo coincide con la voluntad del ayuntamiento de reforzar la seguridad tras los incidentes registrados en los últimos meses, aunque el alcalde ha insistido en que el objetivo es mejorar la protección de forma general y preventiva.

La empresa asociada

La empresa adjudicataria, 'Beast Group Security', ya había prestado servicios para La Albuera en otras ocasiones, especialmente durante celebraciones con necesidades especiales de vigilancia como 'La Batalla de La Albuera'. Según ha explicado el regidor, existían varias ofertas, pero finalmente se optó por una empresa con la que ya se había trabajado anteriormente.

El contrato establece que el servicio se prestará utilizando un vehículo municipal, cuyos gastos de combustible serán asumidos por el propio ayuntamiento. El alcalde ha señalado que esta fórmula permite reducir el coste del servicio y hacerlo "más económico y viable".

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Al tratarse de una medida recién implantada, todavía es pronto para valorar sus resultados. En este sentido, el alcalde ha indicado que será necesario esperar unas semanas más para comprobar si el nuevo sistema contribuye a mejorar la seguridad y reducir posibles actos vandálicos.