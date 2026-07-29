Del 13 al 15 de agosto
El Festival Medieval de Alburquerque reabrirá la Torre del Homenaje del Castillo de Luna
El casco antiguo de la localidad se convertirá en un escenario medieval
La programación reunirá un total de 32 actividades dirigidas a todos los públicos
Del 13 al 15 de agosto, Alburquerque volverá a viajar varios siglos atrás con la celebración del Festival Medieval 'Villa de Alburquerque', una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Regional que convertirá el Castillo de Luna y el casco antiguo en el escenario de recreaciones, espectáculos y actividades inspiradas en la Edad Media.
El festival, organizado por el Ayuntamiento de Alburquerque con la colaboración de la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y otras entidades, volverá a convertir el casco histórico de la localidad en un gran escenario medieval. La cita rinde homenaje a la convivencia entre las culturas cristiana, judía y musulmana que dejaron su huella en la villa, un legado que se recrea a través de espectáculos, pasacalles, representaciones históricas, el mercado medieval y otras actividades repartidas por las calles.
En este sentido, la diputada provincial María López, ha asegurado que este festival se ha convertido en una destacable herramienta estratégica de dinamización turística afirmando que “es un claro exponente de cómo la cultura y el patrimonio se convierten en potentes motores de atracción turística y crecimiento económico para el pueblo y para el conjunto de la provincia pacense”.
Novedades de este año
Este año el festival cuenta con una de sus principales novedades: “La Torre del Homenaje del Castillo de Luna, así como su estancia principal y su terraza, reabrirá al público”. Así lo ha anunciado el alcalde del Ayuntamiento de Alburquerque, Manuel Gutiérrez que ha explicado también que han permanecido cerrados para realizar obras de mantenimiento.
La programación reunirá un total de 32 actividades dirigidas a todos los públicos. La directora del festival, Ángela Robles, ha explicado que para tratar de hacer frente a las altas temperaturas propias del mes de agosto, la organización ha adaptado los espacios al aire libre mediante la instalación de toldos, con el objetivo de mejorar la comodidad de participantes y asistentes durante el desarrollo de los espectáculos y las diferentes propuestas.
La directora también ha destacado uno de los aspectos más relevantes del festival, la implicación de los vecinos de Alburquerque: "Han participado de forma directa más de 1.000 personas, y de forma indirecta prácticamente todo el pueblo".
La mayor parte de las actividades serán gratuitas. Únicamente tendrán coste las programadas en el Castillo de Luna y las que se celebren el sábado en el Palenque, aunque la organización ha señalado que mantendrán precios populares para facilitar el acceso del público.
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