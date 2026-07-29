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Segunda División Juvenil Extremadura

El segureño Santiago Oyola nuevo entrenador juvenil del C.P. Monesterio

Afronta el compromiso con “ilusión y muchas ganas de trabajar”

Santiago Oyola Venegas, nuevo entrenador Juvenil del CP Monesterio

Santiago Oyola Venegas, nuevo entrenador Juvenil del CP Monesterio / Cedida

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Rafael Molina

Monesterio

 Ya se conoce el nombre de quién dirigirá el banquillo del equipo Juvenil del Club Polideportivo Monesterio. La junta directiva de la entidad acaba de anunciar la incorporación al cuerpo técnico del segureño Santiago Oyola Venegas.

 La relación de Santiago con el fútbol extremeño se ciñe, casi exclusivamente, a su etapa como jugador de la Unión Polideportiva Segureña, de Segura de León, su pueblo natal. Oyola, sustituto de Rito, hasta la pasada temporada responsable del banquillo Juvenil, llega al club por mediación de uno de sus directivos. Su incorporación se produjo tras una reunión con el presidente, Urbano Martínez. “Me gustó el proyecto y me decidí”, resume el nuevo entrenador.

 Ya conoce a su plantilla. Hasta el momento ha participado en dos entrenamientos. “Los chavales me han transmitido mucha ilusión”, afirma el entrenador, cuya meta principal pasa por formarlos como futuros futbolistas para que, algún día, puedan integrarse en el equipo Senior. La intención es que el grupo “mantenga el mismo nivel que durante las últimas temporadas” en las que ha rozado el ascenso. “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que el Club Polideportivo Monesterio vaya a más”, acentúa Oyola, que viene acompañado como entrenadora de porteros, de su novia, que actualmente juega en esta posición en el Jerez CF Femenino. Esta circunstancia, podría favorecer el deseo del club monesteriense para tener un equipo femenino federado.

 Entre sus primeros contactos, el nuevo entrenador también ha conversado con Megías, responsable del conjunto Sénior, con la intención de mantener un contacto fluido y permanente, con el único objetivo de “hacer las cosas de la mejor manera posible” y alcanzar los objetivos del club de cara a la próxima temporada.

 Aún se desconoce el calendario Juvenil, cuya competición podría comenzar a finales del próximo mes de septiembre. Hasta ese momento Oyola trabaja en conocer a sus jugadores, planificar la liga y desarrollar su modelo de fútbol, de manera progresiva.

Bienvenida

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 A través de sus redes sociales, el Club Polideportivo Monesterio anunciaba la incorporación de Santiago Oyola Venegas: “Con ilusión, compromiso y muchas ganas de trabajar, asume el reto de seguir formando a nuestros jóvenes futbolistas, transmitiendo los valores que representan a nuestro club”, reza el texto de bienvenida a quien ya tiene la responsabilidad de guiar la formación integral de sus jugadores, priorizando su desarrollo personal y deportivo, transmitiendo los valores propios de este deporte.

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