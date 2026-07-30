Más de 100 actividades protagonizan la nueva edición del Festival Internacional de Fregenal de la Sierra

Fregenal de la Sierra se convertirá en el epicentro del folklore a partir de mañana y hasta el próximo 15 de agosto con la celebración del 44º Festival Internacional de la Sierra. El ya consolidado festival , declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, acogerá más de un centenar de actividades dirigidas a todos los públicos que tratarán de combinar cultura, gastronomía y patrimonio.

Para el Consejero de Cultura, Laureno León, este festival, organizado por el Grupo Folklórico Los Jateros y por el Ayuntamiento de Fregenal, "es mucho más que música", para él, es "una de las grandes referencias culturales de Extremadura y un magnífico ejemplo de cómo la cultura debe ser accesible para todos".

Además, el consejero puso en valor el carácter internacional del festival, al que acuden, año tras año, grupos folklóricos llegados de distintos lugares del mundo: México, Argentina, Colombia, Perú, Indonesia, Eslovaquia, la Polinesia Francesa o Portugal. "Uno de los rasgos más distintivos del 'Festisierra' es su capacidad para convertir la localidad en un auténtico espacio de convivencia internacional", asegura León.

Por su parte, Javier González, representante del grupo folklórico Los Jateros, asegura que el objetivo es "poner en valor la cultura, la tradición, la artesanía, la gastronomía y el folclore", pero no solo de la región, sino también "de todos los países que nos visitan".

Un repaso por la programación

Javier González también realizó un repaso por la amplia programación del Festival de la Sierra. "Arrancamos con el tradicional pregón y con la inauguración del apartado expositivo. Este primer fin de semana, también se organizarán conciertos "para todos los públicos" en el claustro del convento de San Francisco.

Además, durante la primera semana, se podrá disfrutar del apartado gastronómico, una sección que según el representante de Los Jateros, busca "poner en valor los productos de la tierra", pero también "la gastronomía típica de algunos países que acuden al festival". Esto se conseguirá a través de demostraciones culinarias dedicadas a Argentina y Perú a cargo de los chefs Javier García y Pepe Baradé, además de catas de vinos, licores y aceites extremeños dirigidas por Carlos Vivas.

A partir del domingo 9 de agosto llegarán las galas de folklore y durante toda la segunda semana, que comprende del lunes 10 al sábado 15, se desarrollan una serie de talleres, exhibiciones y degustaciones "relacionadas cada día con una temática concreta". Por ejemplo, el lunes 10 será el día dedicado al dulce y a la artesanía.

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La alcaldesa de Fregenal de la Sierra, María Agustina Rodríguez, destacó la importancia del festival para la localidad y agradeció el incremento de la aportación económica de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento para esta edición. Asimismo, animó a vecinos y visitantes a disfrutar de una programación que combina cultura, patrimonio, gastronomía y folclore.