El ayuntamiento de Monesterio invierte 16.000 € en la renovación del césped de las pistas multideportivas de El Tejar

El ayuntamiento de Monesterio renueva el césped artificial de las pistas multideportivas del Tejar. Francisco Javier Granadero, responsable de la concejalía de deportes, explica que, esta renovación está motivada “debido al desgaste por el uso intensivo” de estas instalaciones. La pérdida de capacidad de amortiguación y los problemas de seguridad “para los niños y jóvenes que, a cualquier hora del día utilizan estas instalaciones”, así como su deterioro, --su vida útil se estima entre los 8 y los 12 años--, son otros de los motivos que han llevado al ayuntamiento a ejecutar estas obras.

El presupuesto de esta intervención, se eleva a 14.000 euros, más el IVA correspondiente. Las obras han sido financiadas a través del Plan Cohesiona de la Diputación Provincial de Badajoz, cuyas ayudas están destinadas a financiar empleo, gastos corrientes y obras municipales.

Se prevé que la sustitución del césped de esta infraestructura deportiva esté finalizada para este mismo fin de semana, con lo que, los usuarios habituales “podrán volver a disfrutar de estas instalaciones en unos días”, afirma el concejal de deportes. Dada su versatilidad, (minifútbol, baloncesto, balonmano, etc.), estas pistas son uno de los elementos deportivos “más utilizados” del municipio.

Pistas de tenis

Según avanza el responsable del área municipal de deportes, “el ayuntamiento continuará en los próximos meses con obras de mejora en diferentes infraestructuras”. Las próximas, adelanta Francisco Javier Granadero, “por su estado de deterioro”, se ejecutarán en las pistas de tenis, ubicadas en el mismo recinto.

La zona deportiva de El Tejar, ubicada en la Ronda General de Circunvalación, anexa al parque municipal, acoge buena parte de las instalaciones deportivas al aire libre: Piscina municipal, pistas de baloncesto, pista multideportiva, pistas de pádel y tenis y otros circuitos para el entrenamiento físico como calistenia y parkour.

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El próximo fin de semana, el recinto acogerá dos de las competiciones deportivas más esperadas del verano. El viernes, día 7, la Asociación de Baloncesto de Monesterio, ABM, celebrará una nueva edición de su Torneo 4X4 Jamón de Monesterio, que reunirá a un buen número de quipos de toda la comarca. Esa misma noche, la Asociación Pádel Monesterio, iniciará su XIII Maratón Nocturno, cuya final está programada para las 10 de la mañana del sábado.