Acto inaugural, el 14 de agosto, en la Plaza del Pueblo
Claudio Bautista designado pregonero de las Fiestas del Emigrante de Monesterio
Monesteriense en Madrid, que jamás ha roto lazos con su pueblo natal, acoge el nombramiento con orgullo y mucha responsabilidad
Nacido en el año 1963 y emigrado a Madrid con 9 años. Hijo de Pedro ‘el herrero’ y María ‘la chicha’. Claudio Bautista será el encargado de abrir oficialmente las Fiestas del Emigrante de Monesterio, en un acto que tendrá lugar la noche del viernes, 14 de agosto, en la Plaza del Pueblo.
Como tantos otros extremeños, Claudio emigró con su familia en busca de la estabilidad de un futuro laboral inexistente por aquellos entonces en esta tierra. Antes de Madrid, su padre lo intentó en Alemania. “Ni le gustó y se adaptó”, con lo que decidió regresar a Monesterio. “La falta de trabajo le obligó a buscar nuevas oportunidades” y en el año 1972, durante el denominado periodo de ‘éxodo rural’, la familia tomó como destino la capital.
Claudio llegó a Madrid siendo un niño. “Para mí, todo aquello resultó muy extraño”, narra el pregonero. Había salido muy poco, o casi nada, del pueblo. Si acaso, como destino más lejano, “Zafra, para alguna consulta médica”. Aterrizaron en Carabanchel en el mes de mayo. Su adaptación a la ciudad fue lenta y progresiva. Le costó bastante. “Había salido de un entorno cómodo, dejando atrás a mis amigos de siempre, los de la calle San Ildefonso. Tardé bastante en adaptarme a la vida de Madrid”, recuerda Bautista.
Tras finalizar la educación básica, con poco más de 14 años y pocas posibilidades económicas para afrontar estudios universitarios, Claudio comenzó a trabajar de aprendiz en el taller mecánico que regentaba su hermano Manolo que, posteriormente pasó a ser concesionario. Esta primera etapa laboral duró unos 17 años, los últimos, como vendedor de vehículos. Años después, encontró a su compañera, María José, con la que comparte 37 años de feliz matrimonio. Tuvieron 2 hijos, Marta y Alberto. Desde hace 30 años, Claudio trabaja en un importante grupo empresarial dedicado a la óptica.
Solidario
Muy comprometido con su empresa, Claudio Bautista forma parte de un grupo de voluntarios que, bajo el denominativo ‘Abre sus ojos’, trabaja altruistamente, dentro y fuera de España, en el proyecto solidario ‘Ven y verás’, para mejorar la salud y la calidad visual de personas con discapacidad intelectual, diversidad funcional y colectivos desfavorecidos.
En los últimos años, Claudio se ha convertido en el mejor embajador del Jamón de Monesterio. Su perseverancia dio como resultado que la marca más internacional y reconocida de su pueblo natal forme parte del grupo patrocinador de la asociación a la que pertenecen como voluntario él, su esposa y su hija.
Muy agradecido
Jamás ha roto lazos con su tierra natal. “Creo que no he faltado ni un solo año desde nuestra partida a Madrid. Siempre hemos estado”, expresa, Claudio Bautista, indispensable conciudadano de ferias, fiestas y romerías.
Recibió la noticia a través de una llamada telefónica de la alcaldesa. Acoge esta distinción con orgullo y mucha responsabilidad. En estos días ultima su pregón, a buen seguro, lleno de vivencias de juventud, de la inevitable nostalgia que provoca la distancia y del orgullo de ver cómo sus gentes siguen recordando a quienes marcharon, pero siempre regresan.
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