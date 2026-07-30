La Coronada, Villanueva del Fresno, Palomas y Alconchel acogerán el Festival Folklórico

La Diputación de Badajoz, patrocinará el 39º Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura, acercándolo a cuatro municipios de la provincia: La Coronada, Villanueva del Fresno, Palomas y Alconchel serán los protagonistas de una de las citas culturales más consolidadas del verano extremeño.

La programación comenzará mañana en La Coronada, con la actuación de una formación procedente de Chile. El folklore chileno llegará también a Villanueva del Fresno el jueves 6 de agosto. El lunes, el festival visitará Palomas, con el Conjunto Folklórico Nacional 'Etnos', de Macedonia del Norte, y ese mismo día, Alconchel acogerá el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya y el conjunto 'Son Lince', de México.

Programación de primer nivel al medio rural

Con estas cuatro actuaciones, la Diputación de Badajoz acerca una programación internacional de primer nivel al medio rural, reforzando su compromiso con el acceso a la cultura en toda la provincia. La institución persigue la idea de que el lugar de residencia no debe condicionar las oportunidades de disfrutar de propuestas culturales y, al mismo tiempo, dota a los ayuntamientos de recursos para enriquecer su oferta, atraer visitantes y crear espacios de convivencia. Además, aseguran que este tipo de actividades ofrecen la oportunidad "de mirar las tradiciones propias con nuevos ojos"

Tres países y una amplia diversidad cultural

Chile estará representado en esta edición a través de la Compañía Folklórica-Banda 'Renacer' y el Ballet Folklórico 'Alma Chilena'. La primera recupera ritmos y danzas del norte del país mediante una propuesta que combina instrumentos, baile, trajes y máscaras tradicionales. 'Alma Chilena', por su parte, cuenta con una extensa trayectoria dedicada a difundir el folklore chileno y latinoamericano dentro y fuera de sus fronteras.

Desde México llegará el Ballet Folklórico del Instituto Tecnológico de Celaya, reconocido por su labor de difusión de la danza tradicional mexicana, que compartirá escenario con 'Son Lince', conjunto de música en directo cuyo repertorio abarca expresiones como el son jarocho, el son huasteco, la música norteña o la tradición del mariachi.

El Conjunto Folklórico Nacional 'Etnos' mostrará en Palomas la riqueza cultural de Macedonia del Norte y la confluencia de influencias europeas y orientales que caracteriza sus danzas, músicas y polifonías.

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Para la institución provincial, esta nueva edición "reafirma su compromiso con una cultura descentralizada, accesible y ligada al territorio", además, reconocen el trabajo continuado de la Federación Extremeña de Folklore para conservar las tradiciones y convertirlas en un puente entre pueblos y generaciones.