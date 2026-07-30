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Promedio amplía la acreditación de su laboratorio de aguas y refuerza su capacidad de análisis

La renovación llega tras superar con éxito la última auditoría de evaluación realizada por ENAC

El reconocimiento se amplía con la incorporación de 15 nuevos ensayos acreditados

Acreditación recibida por la ENAC.

Acreditación recibida por la ENAC.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Badajoz

El laboratorio de aguas del Consorcio Promedio ha renovado y ampliado la acreditación concedida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), un reconocimiento que certifica la calidad y fiabilidad de los análisis que realiza. Con esta renovación, el laboratorio alcanza cerca de medio centenar de ensayos acreditados y se consolida como el centro especializado en análisis de aguas con más parámetros certificados de Extremadura.

La renovación de esta acreditación llega tras superar con éxito la última auditoría de evaluación realizada por ENAC, que ha verificado que el laboratorio sigue cumpliendo los requisitos de calidad y competencia técnica exigidos para el análisis de aguas. Además, el reconocimiento se amplía con la incorporación de 15 nuevos ensayos acreditados, por lo que el laboratorio pasa de contar con 34 análisis certificados a cerca de medio centenar, reforzando así su capacidad para ofrecer un servicio más completo y preciso.

El laboratorio de aguas de Promedio, a la vanguardia en la acreditación de ENAC.

El laboratorio de aguas de Promedio, a la vanguardia en la acreditación de ENAC. / Cedida

Análisis dentro de la provincia

Según subraya el diputado de Promedio, Francisco Buenavista, este avance evita, por ejemplo, “la necesidad de mandar muestras a laboratorios de fuera de la región para los análisis periódicos de determinadas bacterias o microorganismos de obligada vigilancia”.

Novedades

Entre las nuevas pruebas acreditadas destaca la posibilidad de detección de una bacteria muy resistente cuya presencia puede ayudar a identificar posibles contaminaciones fecales en el agua. Además, también se incorpora el recuento de microorganismos aerobios a 22 grados, un análisis que permite controlar la evolución de la calidad microbiológica del agua y detectar posibles alteraciones.

A esto se suma la incorporación de nuevos equipos que permiten medir con mayor precisión componentes como el calcio, el magnesio, el amonio, el potasio o los nitratos, lo que mejora la fiabilidad de los análisis y ofrece un mayor control sobre la calidad del agua.

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Con esta ampliación, Promedio consigue una mayor capacidad de análisis, más información y un mejor control de la calidad del agua sin salir de la provincia. “Este es el laboratorio de análisis de aguas con más parámetros acreditados en toda Extremadura", asegura Buenavista. Para el diputado, este servicio contribuye a aportar "una gestión cada vez más segura y eficiente del agua”.

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