Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Actuaciones hasta septiembre de 2027

La Diputación de Badajoz moviliza 1,1 millones para las entidades locales menores sin exigir fondos propios

Cada entidad tiene garantizada una asignación directa de 75.000 euros

Los representantes dispondrán de plazo hasta el 17 de agosto para formalizar la aceptación del plan y presentar los proyectos

Presentación del Plan de Inversiones para Entidades Locales Menores.

Presentación del Plan de Inversiones para Entidades Locales Menores.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gema Gallardo

Gema Gallardo

Badajoz

La Diputación Provincial de Badajoz ha presentado hoy su Plan de Inversiones para Entidades Locales Menores, una iniciativa que movilizará un total de 1,1 millones de euros distribuidos de forma homogénea e igualitaria entre los 15 núcleos de la provincia. De esta forma, cada entidad tiene garantizada una asignación directa de 75.000 euros que podrá destinar a la mejora de infraestructuras públicas, equipamientos comunitarios y servicios esenciales de proximidad.

La nueva convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha sido presentada por el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, quien ha subrayado el papel estratégico de estos núcleos rurales en la vertebración territorial y en la conservación de la identidad de la provincia. Por otro lado, también ha querido destacar las dificultades económicas y técnicas a las que se enfrentan habitualmente "debido a su menor capacidad financiera y falta de medios técnicos”.

Con esta medida, la institución provincial trata de compensar esas desigualdades, para "garantizar que vivir en una entidad local menor no suponga disponer de peores infraestructuras o de menos oportunidades".

Financiación íntegra

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva convocatoria es que no exige aportación económica por parte de las entidades beneficiarias. Al eliminar la corresponsabilidad financiera, la Diputación de Badajoz asume íntegramente la financiación, permitiendo a las corporaciones locales destinar sus recursos propios a la gestión ordinaria y a la prestación de otros servicios básicos

Asimismo, serán las propias entidades locales menores las que determinen el destino final de los fondos en función de sus prioridades. Entre las actuaciones subvencionables se contemplan proyectos para la renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento, modernización del alumbrado público, mejora de edificios municipales, adecuación de espacios públicos e instalación de equipamientos comunitarios.

Por su parte el director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz, José Carlos Cobos, ha recordado que el plazo de elegibilidad de las actuaciones es del 1 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2027, por lo que se podrán financiar tanto actuaciones que aún no están en marcha como las que estén en periodo de ejecución.

Hasta el 17 de agosto

Los representantes de las 15 entidades locales menores de la provincia de Badajoz (Barbaño, Zurbarán, Los Guadalperales y Torrefresneda, entre otros) dispondrán de plazo hasta el 17 de agosto para formalizar la aceptación del plan y presentar los proyectos técnicos de las actuaciones.

Noticias relacionadas

Según datos técnicos aportados por la institución, este tipo de inversiones públicas generan un efecto multiplicador del 81,9% sobre la economía provincial, impulsando el tejido empresarial local, empresas de construcción y servicios y la creación de empleo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de Badajoz archiva por segunda vez la causa del cupón de los 17 millones de euros: no hay pruebas de extorsión
  2. Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
  3. Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas
  4. Arranca la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
  5. San Judas Tadeo reúne a cientos de fieles cada 28 de mes en Badajoz: 'Doy fe de que es el patrón de los imposibles
  6. La CHG culpa al Club de Piragüismo de Badajoz del cierre del río a la navegación
  7. El ala vacía del teatro López de Ayala sale del olvido: el Ayuntamiento de Badajoz contrata el proyecto para poner en uso este espacio
  8. El Casco Antiguo de Badajoz acoge este sábado una nueva edición del Rastro de Artesanía y Antigüedades

La Diputación de Badajoz moviliza 1,1 millones para las entidades locales menores sin exigir fondos propios

La Diputación de Badajoz moviliza 1,1 millones para las entidades locales menores sin exigir fondos propios

La Guardia Civil rescata un águila perdicera atrapada en un canal de riego en Casas de Don Pedro

La Guardia Civil rescata un águila perdicera atrapada en un canal de riego en Casas de Don Pedro

La Guardia Civil rescata un águila perdicera atrapada en un canal de riego en Casas de Don Pedro

“El agua fría para perros y gatos sí, pero cuidado con darles cubitos de hielo”: el error que muchos cometen en verano

El PP exige al PSOE rectificar sobre la paralización de la obra del polígono

El PP exige al PSOE rectificar sobre la paralización de la obra del polígono

El taller de teatro Ceres de Monesterio cierra con tres representaciones de su alumnado

El taller de teatro Ceres de Monesterio cierra con tres representaciones de su alumnado

Campo Maior se prepara para volver a florecer once años después.

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses

Black Desert estrena al Agente y prepara grandes cambios para los próximos meses
Tracking Pixel Contents