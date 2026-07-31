La Diputación de Badajoz moviliza 1,1 millones para las entidades locales menores sin exigir fondos propios

La Diputación Provincial de Badajoz ha presentado hoy su Plan de Inversiones para Entidades Locales Menores, una iniciativa que movilizará un total de 1,1 millones de euros distribuidos de forma homogénea e igualitaria entre los 15 núcleos de la provincia. De esta forma, cada entidad tiene garantizada una asignación directa de 75.000 euros que podrá destinar a la mejora de infraestructuras públicas, equipamientos comunitarios y servicios esenciales de proximidad.

La nueva convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha sido presentada por el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, quien ha subrayado el papel estratégico de estos núcleos rurales en la vertebración territorial y en la conservación de la identidad de la provincia. Por otro lado, también ha querido destacar las dificultades económicas y técnicas a las que se enfrentan habitualmente "debido a su menor capacidad financiera y falta de medios técnicos”.

Con esta medida, la institución provincial trata de compensar esas desigualdades, para "garantizar que vivir en una entidad local menor no suponga disponer de peores infraestructuras o de menos oportunidades".

Financiación íntegra

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva convocatoria es que no exige aportación económica por parte de las entidades beneficiarias. Al eliminar la corresponsabilidad financiera, la Diputación de Badajoz asume íntegramente la financiación, permitiendo a las corporaciones locales destinar sus recursos propios a la gestión ordinaria y a la prestación de otros servicios básicos

Asimismo, serán las propias entidades locales menores las que determinen el destino final de los fondos en función de sus prioridades. Entre las actuaciones subvencionables se contemplan proyectos para la renovación de redes de abastecimiento de agua y saneamiento, modernización del alumbrado público, mejora de edificios municipales, adecuación de espacios públicos e instalación de equipamientos comunitarios.

Por su parte el director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz, José Carlos Cobos, ha recordado que el plazo de elegibilidad de las actuaciones es del 1 de enero de 2025 al 30 de septiembre de 2027, por lo que se podrán financiar tanto actuaciones que aún no están en marcha como las que estén en periodo de ejecución.

Hasta el 17 de agosto

Los representantes de las 15 entidades locales menores de la provincia de Badajoz (Barbaño, Zurbarán, Los Guadalperales y Torrefresneda, entre otros) dispondrán de plazo hasta el 17 de agosto para formalizar la aceptación del plan y presentar los proyectos técnicos de las actuaciones.

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Según datos técnicos aportados por la institución, este tipo de inversiones públicas generan un efecto multiplicador del 81,9% sobre la economía provincial, impulsando el tejido empresarial local, empresas de construcción y servicios y la creación de empleo.