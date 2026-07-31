La Guardia Civil rescata un águila perdicera atrapada en un canal de riego en Casas de Don Pedro

Agentes de la Guardia Civil rescataron en la tarde de ayer a un águila perdicera que había quedado atrapada en el interior del Canal de la Dehesa, en el término municipal de Casas de Don Pedro.

El rescate se produjo mientras una patrulla se encontraba de servicio por la zona. Durante el recorrido, los agentes detectaron la presencia del animal en el interior del conducto de agua. El águila se encontraba completamente exhausta tras intentar salir por sus propios medios y presentaba, además, una lesión en una de sus alas.

Ante la imposibilidad de que el ave pudiera escapar por sí sola, los agentes actuaron de inmediato. Para acceder hasta ella con seguridad, descolgaron una cesta al interior del canal, logrando alcanzarla y extraerla sin causarle más daños. Esta rápida actuación resultó decisiva para salvar la vida del ejemplar, que se encontraba ya sin fuerzas.

Agente de la Guardia Civil sosteniendo el águila rescatada. / Cedida.

Bajo atención especializada

Una vez rescatada, el águila recibió una primera asistencia en dependencias oficiales, donde observaron la lesión en una de sus alas. Posteriormente, procedieron a su traslado a AMUS, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves y su Hábitat. Allí permanece bajo atención especializada con el objetivo de recuperarse completamente de las lesiones y poder ser devuelta a su medio natural.

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El águila perdicera es una de las grandes rapaces más emblemáticas de la fauna ibérica. Actuaciones como la llevada a cabo por la Guardia Civil contribuyen a la protección de esta especie y ponen de relieve el papel que desempeñan los agentes en la conservación del patrimonio natural, además de centros de recuperación como AMUS.