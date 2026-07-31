‘Siglos de Silencio’ convertirá Barcarrota en un escenario vivo del siglo XVI

Barcarrota volverá a viajar en el tiempo este sábado 1 de agosto a partir de las 22.00 horas con su ya consolidada Visita Guiada Nocturna Histórico-Artística 'Siglos de Silencio'. Esta cita se ha convertido ya en uno de los grandes referentes del turismo cultural y patrimonial del verano extremeño, al lograr que todo un municipio se transforme en un escenario vivo del siglo XVI gracias a una combinación de historia, teatro, música y la participación altruista de más de un centenar de vecinos.

“Desde la Diputación de Badajoz tenemos el firme compromiso de respaldar aquellas iniciativas que no solo protegen el legado histórico, sino que lo convierten en un verdadero motor de desarrollo socioeconómico y de atracción turística para nuestros pueblos”, ha afirmado el vicepresidente tercero de la institución provincial, Ramón Díaz Farias, poniendo este evento como un claro ejemplo de cómo la cultura puede ser un motor de dinamización del territorio que ayude a combatir la despoblación.

Más de un centenar de voluntarios

Esta visita guiada nocturna destaca por ser un proyecto colectivo. Como ha afirmado el alcalde de la localidad, Miguel Rodríguez, participarán más de un centenar de voluntarios de manera altruista en la teatralización del recorrido, calificada por el primer edil como “el más ambicioso hasta la fecha por la incorporación de importantes novedades técnicas y escenográficas”.

La ruta partirá desde la Plaza del Altozano y consta de un itinerario que se centrará en seis localizaciones históricas, donde se recrearán escenas del contexto social, político y religioso del siglo XVI, una época marcada por el Humanismo, la Inquisición y la expansión del Imperio Español.

Otra de las novedades, que además se considera el eje central de esta edición, es el hallazgo de la célebre Biblioteca de Barcarrota y sus Libros Emparedados, ocultos durante más de cuatro siglos tras un muro para escapar de la persecución inquisitorial. Así lo ha asegurado el bibliotecario municipal Juan Manuel González, que ha destacado el “valor histórico y bibliográfico” de esta parte de la visita. Entre estos ejemplares destaca la única edición conservada de la nómina de Medina del Campo de 1554 del Lazarillo de Tormes, joya del patrimonio bibliográfico universal.

Asimismo, los representantes han querido destacar que el recorrido rinde homenaje a personalidades históricas ligadas a la villa, como el conquistador Hernando de Soto o Isabel de Bobadilla, gobernadora de Cuba.

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Una cita solidaria

'Siglos de Silencio' tendrá un componente solidario. El Ayuntamiento de Barcarrota instalará a lo largo del recorrido diferentes huchas para que los asistentes puedan realizar una aportación económica si lo desean. El importe recaudado irá destinado íntegramente a la Asociación Oncológica de Extremadura.