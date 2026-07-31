72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
El taller de teatro Ceres de Monesterio cierra con tres representaciones de su alumnado
El trabajo, basado en ‘Héroes y Heroínas’, identifica un patrón inmerso en las obras clásicas de Grecia y Roma de calado feminista
Monesterio ha vuelto a ser sede de los talleres de teatro Ceres, patrocinados por la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Esta iniciativa, dirigida a adultos, jóvenes y niños, aficionados al teatro y a la interpretación, pretende trasladar la esencia y la belleza de los textos clásicos a todos los rincones de Extremadura, fomentando que los habitantes de las localidades elegidas, se involucren en el desarrollo del Festival de Mérida.
La temática, explican desde la organización, “está centrada en el teatro grecolatino, aunque en cada municipio se abordan contenidos específicos”, como lenguaje corporal, el coro, el gesto o el movimiento. En otros, “se profundiza en cuestiones más históricas y teóricas”.
En Monesterio
En Monesterio, dirigido por Manuela Sánchez, a través de la compañía Artextrema Producciones SL, el taller se ha dedicado a ‘Héroes y Heroínas’. Sánchez explica que, el trabajo interpretativo se ha basado en el coro grecolatino. “Hemos intentado dar presencia a todos aquellos grandes héroes y heroínas, relevantes en la historia de la antigua Grecia”, sostiene la directora, para quién es “fundamental”, trabajar estos aspectos del teatro clásico; “historias bastante desconocidas, a las que le debemos mucho”.
Los talleres han contado con la participación de una treintena de niños, jóvenes y adultos, muchos de ellos, viejos conocidos de Manuela Sánchez, alumnos y alumnas que, con el paso de los años, han participado “fielmente” de estas formaciones teatrales. “Tengo alumnos que llevan trabajando conmigo más de 7 años”. “Se les nota una evolución maravillosa. Nos conocemos y sabemos por dónde transitar”, afirma la directora.
Muestra con público
Como clausura y para dar a conocer todo lo aprendido, la organización, programó una función abierta al público, que se celebró el jueves, 30 de julio, a las 21:30 horas, en el auditorio municipal de la casa de la cultura. El alumnado se atrevió con 3 complejas representaciones. Los más pequeños, basaron su interpretación en las Amazonas, legendaria tribu de guerreras independientes, gobernadas exclusivamente por mujeres. La interpretación estuvo acompañada por instrumentos de percusión.
El grupo de alumnos y alumnas jóvenes, exploraron sobre la forma teatral de los protagonistas individuales, (héroes y heroínas), y el coro griego. “Un recorrido por lo que ha sido y los avances de este rol en la sociedad actual”. El grupo de mayores se atrevió con un fragmento de la divertida comedia ‘Lisístrata’, que trata sobre una audaz huelga sexual organizada por las mujeres para frenar la guerra.
Una velada muy entretenida, colofón a una actividad formativa que, un verano más, ha supuesto que un buen número de amantes de las artes escénicas hayan podido disfrutar de una alternativa de ocio distinta, acercando la cultura, sin coste alguno, gracias a la colaboración institucional entre el ayuntamiento y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
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