‘Kale Bellota’ guisa el mejor guarrito de Monesterio

Las altas temperaturas que acompañaron el mediodía del sábado 1 de agosto, no fueron obstáculo para el disfrute de uno de los eventos gastronómicos marcados en rojo en el verano de Monesterio. Como ya se anunció por parte de la organización, la ola de calor hizo mella en el número de inscripciones. Aun así, la fiesta contó con una veintena de peñas que, desafiando la meteorología, apostaron por su presencia en un evento que revaloriza y transmite la herencia culinaria y la identidad cultural de la localidad.

Frito o en caldereta, (recetas típicas de la zona), el guarrito tomó protagonismo creando un espacio de encuentro y celebración en la zona más sombreada de la explanada de Las Moreras. Durante 2 horas, cocineras y cocineros se emplearon a fondo para sacar el mejor partido a un producto de sabor puro y delicado que, en sus mejores versiones se presenta al paladar con un contraste perfecto entre lo crujiente de su piel y su carne tierna y jugosa.

En su cata a ciegas, el experto jurado calificador tuvo muy en cuenta aspectos como el sabor, la textura, la presentación de raciones y los ingredientes elegidos para su elaboración. Tras la entrega de raciones y después de una minuciosa degustación, ante la expectación de los participantes, se anunció por megafonía el nombre de las tres peñas ganadoras.

Mejor elaboración

El primer premio, dotado con un Jamón de Monesterio, fue para la peña ‘Kale Bellota’. El guarrito frito elaborado por Sergio Giraldo, consiguió la mayor puntuación del jurado. Se da la circunstancia que esta misma peña, en el año 2024, cuyo cocinero, entonces fue, Francisco Sánchez, también se hizo con el máximo galardón. La alcaldesa, Loli Vargas, fue la encargada de entregar el jamón y el trofeo acreditativo.

El segundo premio, dotado con paletilla ibérica y trofeo, fue para la peña ‘La Chiquera’. Cocinero, Manuel Garrote. El guarrito elaborado por Manuel Delgado, de la peña ‘Las esponjitas’, consiguieron el tercer premio, dotado con trofeo y lote de productos ibéricos. Un año más, la organización premió a la peña más animada. En esta ocasión, el lote de productos y el trofeo fue a parar a la peña ‘Más peligro que un chupito gratis’. Por primera vez, como reconocimiento a la persistencia se otorgó un premio a la fidelidad festiva, que recayó en la peña, ‘El vivar’.

Promoción

La Fiesta del Guarrito de Monesterio forma parte de las actividades gastronómicas programadas a lo largo de todo el año para la promoción del municipio a través de sus productos más emblemáticos. Esta cita abre el apretado programa de actos que concluirán el día 12 de septiembre, con la celebración del XXXV Día del Jamón de Monesterio, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

Las calurosas temperaturas, que se acercaron a los 39º C, se combatieron con la recuperación de las fiestas del agua y de la espuma, (canceladas durante los años de sequía), y la contratación de hinchables acuáticos.

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Una vez finalizada la fiesta gastronómica, comenzó la multitudinaria fiesta musical, que atrae a jóvenes de numerosos pueblos de la comarca, con las actuaciones de Quino García, Bella de Sousa, Valeria Cruz, Carri Pérez, Santi Carvajal, Alex El Flow y el grupo de animación ‘Más que baile’.