Hasta septiembre
Montijo abre a la ciudadanía el Avance de su nuevo Plan General Municipal
El ayuntamiento dependía de normas subsidiarias de los años 90
La cartografía correspondiente se ha instalado en el vestíbulo trasero de la Casa Consistorial
El Ayuntamiento de Montijo continúa avanzando en su nuevo Plan General Municipal (PGM), el documento que marcará el desarrollo urbanístico del municipio durante las próximas décadas y que sustituirá al planeamiento municipal vigente desde el año 1991. Para tratar de hacer partícipe a la ciudadanía, este primer borrador quedará expuesto en el ayuntamiento hasta la segunda semana de septiembre.
El Plan General Municipal es el principal instrumento de planificación urbanística de un municipio. En él, se establece cómo podrá crecer en el futuro, qué usos tendrán los distintos suelos, dónde podrán realizarse nuevas zonas urbanísticas, qué espacios deberan protegerse y en general, cómo se organizarán las infraestructuras: "Dependíamos de normas subsidiarias de los años 90 y al final para que un pueblo crezca necesita un plan general de urbanismo". Para el alcalde de Montijo, Javier Cienfuegos Pinilla, es importante saber qué necesita el municipio "no los siguientes cuatro años, como muchas veces solemos pensar, sino para los siguientes 20".
Tras el correspondiente proceso de licitación, se adjudicó la redacción del nuevo PGM a la empresa ACEIDÉ Servicios Técnicos, S.L.P, firmándose el contrato el 7 de julio de 2025. Posteriormente, el equipo redactor entregó el documento del Avance del Plan General Municipal, considerado el primer paso para dar a conocer la propuesta inicial antes de su puesta en marcha.
Periodo de exposición pública
El Avance del PGM fue aprobado por el pleno municipal el 7 de mayo de 2026 y tras su publicación en el BOP, se abrió el periodo de exposición pública durante un mes de este primer boceto, permitiendo que cualquier persona interesada pueda conocer el contenido del documento y presentar sugerencias y aportaciones.
Con este objetivo, el Ayuntamiento de Montijo ha instalado en el vestíbulo trasero de la Casa Consistorial, la cartografía correspondiente al Avance del PGM, donde lleva expuesto desde hace una semana. La exposición permite consultar la ordenación propuesta, además de facilitar los datos de contacto del equipo redactor para resolver posibles dudas o realizar consultas. "La idea es que participe la máxima gente posible", asegura el regidor.
Asimismo, el documento completo del Avance del Plan General Municipal continúa disponible para su consulta a través del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Montijo, con el fin de seguir garantizando el acceso a la información y favorecer la participación de toda la ciudadanía en este proceso de planificación urbanística.
- La Audiencia de Badajoz archiva por segunda vez la causa del cupón de los 17 millones de euros: no hay pruebas de extorsión
- La sorpresa mejor guardada de Castelar: así es la casita del 'Ratón Pérez' que ilusiona a los niños de Badajoz
- Pavos reales sueltos en una urbanización de Badajoz: sobresalto vecinal por la irrupción de las aves en las parcelas
- Arranca la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
- Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
- Obligan a retirar el rótulo de un negocio situado sobre la placa de una calle en República Argentina (Badajoz)
- La obra del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz empezará a principios de 2027
- El PSOE exige explicaciones por el desmontaje de la pérgola vegetal de la avenida de Huelva de Badajoz