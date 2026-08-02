Los municipios de La Raya renuevan el reconocimiento de la frontera compartida

Lo que durante siglos fue una línea de separación entre dos países se ha convertido en un punto de encuentro. Cada verano, los alcaldes de Barrancos, Encinasola, Oliva de la Frontera y Valencia del Mombuey cumplen con la legislación y firman el Acta de Reconocimiento de la Frontera Hispano-Lusa. Este acto, además de mantener viva una obligación legal, más allá del carácter administrativo, simboliza cooperación, convivencia y futuro compartido.

Se trata de un acto de hermanamiento y conciliación que se celebra cada año en el marco de los Tratados Internacionales entre España y Portugal. Su finalidad es comprobar que las marcas que delimitan la frontera permanecen en su ubicación original y no han sido alteradas, garantizando así la correcta conservación de la línea fronteriza.

Este reconocimiento no reúne a todos los municipios de La Raya, sino únicamente a los que comparten un mismo tramo de la línea transfronteriza. En esta ocasión, participaron Barrancos (Portugal), Encinasola (Andalucía) y los municipios pacenses de Oliva de la Frontera y Valencia del Mombuey, cuyos representantes se reunieron el pasado martes 28 de julio para renovar este compromiso de cooperación transfronteriza.

Historia compartida

Para el regidor de Oliva de la Frontera, Juan Antonio García, la condición de municipio fronterizo y su estrecha relación con Portugal, ha marcado la historia del pueblo. Además, recuerda que la localidad comparte una intensa vinculación con Barrancos y con el resto de municipios participantes, formando un espacio donde Extremadura, Andalucía y Portugal mantienen desde hace décadas, "una buena y estrecha relación".

Asimismo, destaca que Portugal fue un importante aliado durante la Guerra Civil, un hecho que contribuyó a fortalecer los lazos entre ambos lados de la frontera y que aún hoy en día, forma parte de la memoria compartida de estos pueblos.

Aunque durante décadas la frontera estuvo sometida a un estricto control, con vigilancia permanente y puestos fronterizos, en la actualidad este reconocimiento tiene un carácter principalmente simbólico. En este mismo sentido, el alcalde de Valencia del Mombuey destaca que este encuentro va mucho más allá del cumplimiento de un trámite legal: "Lo que antes era una frontera infranqueable ahora es un territorio lleno de oportunidades".

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Manuel Naharro, alcalde de Valencia del Mombuey firmando el acta. / Cedida

El encuentro se celebra tradicionalmente en verano, generalmente durante el mes de julio, una fecha que los ayuntamientos mantienen por motivos organizativos y de coordinación entre los representantes municipales. Aunque no existe una fecha concreta sobre el inicio de esta tradición, se trata de una costumbre que se viene realizando desde hace muchos años y que continúa reforzando la cooperación y el entendimiento entre los municipios de ambos lados de la Raya.