De una asociación juvenil en Puebla de Obando a representar a España en Polonia

No es la primera vez que el talento pacense cruza fronteras para aprender y compartir experiencias. Ahora, esa trayectoria ha llevado a Fernando Salgado, docente y pedagogo terapéutico natural de Puebla de Obando, a ser seleccionado como uno de los cuatro representantes españoles que participarán, del 7 al 13 de septiembre, en un proyecto europeo de Erasmus+ que reunirá en Polonia a líderes juveniles de diferentes países.

"Superando Obstáculos con Arte", un curso de formación que tendrá lugar en Jaworzno (Polonia), reunirá en total a 32 profesionales de ocho países europeos: España, Polonia, Grecia, Rumanía, Turquía, Letonia y otros socios internacionales. La iniciativa gira en torno a la inclusión y la dramatización como herramientas educativas, pero para Salgado el verdadero valor está en el intercambio de experiencias en cuanto a formación: "Poder ver cómo funcionan, comparar y después poder transmitirlo a todos los jóvenes de España, es un tirón fuerte para mi".

Otro proyecto en Hungría

Su selección llega después de participar en otro proyecto internacional celebrado en Hungría, en este caso, más centrado en la inclusión y la inteligencia emocional. Allí ejerció como líder del grupo español, una experiencia que, según explica, le abrió la puerta a esta nueva oportunidad: "Funcionó muy bien y quisieron volver a contar conmigo. La intención es que después pueda trasladar esa formación a asociaciones y centros educativos."

Una trayectoria ligada a la juventud

Aunque el viaje a Polonia será el próximo mes de septiembre, su vínculo con la juventud comenzó mucho antes. Con apenas 18 años, Fernando Salgado asumió la presidencia de la Asociación Juvenil El Zanganillo, en Puebla de Obando, su localidad natal. Aquel proyecto marcaría el inicio de una trayectoria ligada al asociacionismo y a la participación juvenil que, años después, le ha llevado a convertirse en referente nacional dentro de este ámbito.

Campamento realizado por la asociación de Puebla de Obando. / Cedida

Desde entonces, el trabajo con jóvenes ha estado presente en buena parte de su recorrido. En El Zanganillo comenzó a organizar actividades como campamentos, donde los participantes no solo comparten tiempo y experiencias, sino que aprenden a convivir, trabajar en equipo y participar activamente. Una forma de entender la juventud que Salgado ha ido trasladando después a otros municipios como Villar del Rey o Novelda del Guadiana: "Los jóvenes necesitan espacios donde participar y crecer. Todo lo que aprendo intento devolverlo siempre a ellos".

Precisamente esa capacidad para trasladar la formación europea al territorio ha sido uno de los motivos por los que la organización ha vuelto a confiar en él. En Polonia convivirá durante una semana con representantes de diferentes países para conocer nuevas metodologías. "Cuando vuelva organizaré formaciones con asociaciones y colegios", explica Fernando.

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Por ello, para él, el proyecto no termina cuando finalice su estancia en Polonia. Es entonces cuando comienza la segunda parte: convertir la experiencia internacional en nuevas oportunidades para los jóvenes de los pueblos donde lleva años trabajando.