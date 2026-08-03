Manuela Sánchez: Arte y flamenquería en su festival fin de curso de Monesterio

Un espectáculo vibrante en el que demostrar que, cuando se adquieren las habilidades y las técnicas propias de comunicación corporal y expresión emocional propias, el baile flamenco adquiere su propia dimensión, sin importar la edad de quienes se atreven a mostrar sus avances sobre el escenario.

La bailaora, coreógrafa y actriz, Manuela Sánchez, eligió el auditorio municipal de la casa de la cultura de Monesterio para poner broche final a un intenso curso en las escuelas de flamenco que dirige en las localidades de Monesterio y Llerena. Con el precio simbólico, de 3 euros la entrada, el festival, programado para las 20:00 horas, del domingo, 2 de agosto, llenó el patio de butacas.

Tras el espectáculo, Manuela, destacó la “magnífica respuesta del público” y, sobre todo, “el gran avance de su alumnado”. Los asistentes quedaron gratamente sorprendidos con la cuidada puesta en escena de un espectáculo que contó con medio centenar de niñas, jóvenes y adultas, que se atrevieron con música en directo.

El cante de Chiqui de Quintana, (Juan Miguel Barquero, reconocido cantaor flamenco extremeño), y la guitarra del destacado artista pacense Joaquín Muniño, transformaron por completo la experiencia de las alumnas de Manuela Sánchez sobre el escenario. Un salto cualitativo, también para el público, que supuso todo un reto. Conseguir la conexión perfecta entre música y alumnas no es nada fácil. El resultado final de bailar con música en vivo, dio buena cuenta del duro trabajo desarrollado en clase. “Me siento muy orgullosa de ellas. Lo han conseguido”, expresaba con orgullo la profesora tras esta cita con el público, a modo de examen de final de curso.

Progresión

Noche de emociones y muchas sensaciones. La mayor, “la progresión” de las alumnas, capaces de atreverse con un espectáculo muy aplaudido por el público. Ya ocurrió en Llerena, hace un par de semanas y, ahora, vuelve a repetirse en Monesterio, donde, Manuela Sánchez posee un público fiel que, apoya de manera constante cualquiera de los montajes de Manuela Sánchez. El penúltimo hace solo unos días, con la representación final de los Talleres Ceres, que propicia el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Más que acertado el título del festival. Las alumnas de Manuela Sánchez llenaron de ‘Flamenquería’ una velada de duende y arte, en una atmósfera, más propia de cualquier festival flamenco profesional que de una gala fin de curso.

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La actividad contó con la colaboración del ayuntamiento y la Universidad Popular de la localidad, a través del programa oficial de actividades culturales para el verano.