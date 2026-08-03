Día dedicado a la enseñanza
Salvaleón homenajeará a los docentes que marcaron a generaciones de vecinos
Será el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 21.00 horas en Plaza de España
El objetivo es poner en valor la trayectoria y dedicación de estos profesionales
Existen profesiones esenciales para el funcionamiento de la sociedad que, sin embargo, no siempre reciben el reconocimiento que merecen. Entre ellas se encuentra la docencia. Detrás de cada médico, periodista, agricultor o empresario hay un maestro o una profesora que enseñó a leer, a escribir, a pensar y a crecer. Una labor silenciosa y cotidiana que en muchas ocasiones no es reconocida públicamente.
Con el objetivo de poner en valor esa contribución, el Ayuntamiento de Salvaleón celebrará el próximo sábado 8 de agosto una jornada de homenaje dedicada a los docentes, una profesión que según el consistorio "se ha encargado de formar a todo un municipio".
Ciclo de reconocimientos
No obstante, esta no es la primera vez que la localidad rinde homenaje a un colectivo. En la primera edición el reconocimiento estuvo dedicado a los emigrantes, por su contribución al desarrollo económico del municipio; en la segunda, al sacerdocio, por su labor moral y espiritual; y este año el homenaje recae en los docentes, en reconocimiento a su papel en la educación y la formación de generaciones.
Este día está dirigido tanto a los docentes nacidos o vinculados a Salvaleón como a aquellos que, procedentes de otros lugares, dejaron una profunda huella en las aulas del municipio. Con esta iniciativa, pretenden poner en valor la labor de quienes, con su esfuerzo, "brindaron las bases educativas necesarias" que han contribuido a formar a generaciones de vecinos.
Desde el ayuntamiento destacan además que su legado va mucho más allá de la transmisión de conocimientos, ya que muchos de estos maestros marcaron la infancia y la juventud de numerosos salvaleonenses y "ayudaron a construir los cimientos sobre los que hoy se sustenta la comunidad".
Programación
La programación comenzará a las 21.00 horas con la acogida de los docentes invitados y un encuentro acompañado de un aperitivo en el kiosco de la Plaza de España. A las 22.30 horas será el acto institucional de homenaje y reconocimiento público en la misma plaza, donde se pondrá en valor la trayectoria y dedicación de los homenajeados. La velada concluirá con música y baile, en un ambiente de convivencia abierto a todos los vecinos.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Salvaleón pretende devolver, aunque sea por una noche, parte del reconocimiento a quienes dedicaron su vida a enseñar. Porque la educación no solo transmite conocimientos, también llena a las personas de valores y futuro.
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