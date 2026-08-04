Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Río GuadianaAulas TEAIncendiosCrisis migratoria
instagram

Tenis

Álvaro Rodríguez, subcampeón del Rafa Nadal Tour

El tenista cayó en la final contra Xichen Liu en un partido muy igualado que se decidió por detalles

Álvaro Rodríguez con el trofeo del segundo clasificado

Álvaro Rodríguez con el trofeo del segundo clasificado / La Crónica

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Manuel Sánchez Guerrero

Puebla de la Calzada

El tenista poblanchino Álvaro Rodríguez vuelve a realizar una gran actuación en un torneo a nivel nacional. Esta vez ha sido en el Rafa Nadal Tour que se ha disputado en las Islas Canarias, donde Álvaro ha conseguido alcanzar la final del campeonato en su categoría Sub 12 años. 

La final se decidió por detalles y se decantó del lado de Xichen Liu por un ajustado resultado 6-2, 2-6 y 10-7, partido que Álvaro peleó hasta el último momento. Esta posición es el mejor resultado de un extremeño en un Rafa Nadal, igualando el de Pablo Vila en el torneo de Alicante. 

El camino de Álvaro en este torneo comenzó como un tiro imponiéndose con solvencia en los primeros encuentros, en cuartos de final ya empezó a ponerse el campeonato serio ya que le tocó enfrentarse al n.º 2 del momento, Lucca Torres, a quien venció por 6-3 y 6-1. Tras este gran partido llegaría la semifinal contra Pablo Navarrete a quien ganó por un doble 6-4.

Noticias relacionadas

Con este subcampeonato el tenista poblanchino asciende hasta la posición 8 del ranking del circuito nacional del Rafa Nadal Tour con un total de 280 puntos a tan solo 5 puntos del séptimo clasificado. Aún queda el torneo que se disputará en Gijón por lo que Álvaro tendrá la oportunidad de poder escalar posiciones e intentar poder hacerse con un primer premio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La heladería italiana de Badajoz logra un Solete Repsol en su primer aniversario: 'Queremos abrir otra en Valdepasillas
  2. Nos vendieron jardines y nos dejaron un vertedero': la suciedad de las obras desespera a los vecinos de la plaza Príncipe de la paz
  3. El Hotel Río de Badajoz cumple 50 años y prepara una gran fiesta para homenajear a trabajadores, clientes y a su fundador
  4. Las orquestas Panorama y París de Noia protagonizan un duelo musical sin precedentes en Badajoz
  5. Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
  6. Sospechan que una usuaria del Centro Hermano está detrás del incendio que ha calcinado tres hectáreas en Huerta Rosales
  7. La obra del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz empezará a principios de 2027
  8. Badajoz abre las inscripciones para dos nuevas Lanzaderas de Empleo con 40 plazas para personas desempleadas

Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores

Cinco días de luto oficial en Villanueva de la Sierra por la muerte de la joven Ainara, trabajadora de la residencia de mayores

Álvaro Rodríguez, subcampeón del Rafa Nadal Tour

Álvaro Rodríguez, subcampeón del Rafa Nadal Tour

Valverde de Leganés luchará por ‘la fuga de la Diabla’ un año más

Valverde de Leganés luchará por ‘la fuga de la Diabla’ un año más

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz con la oposición de Hizbulá

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz con la oposición de Hizbulá

Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital

Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital

Reabre la sucursal bancaria de Vivares tras sufrir un robo con una máquina retroexcavadora en 2025

Reabre la sucursal bancaria de Vivares tras sufrir un robo con una máquina retroexcavadora en 2025

Don Benito prepara una feria de asociaciones con 40 colectivos

Don Benito prepara una feria de asociaciones con 40 colectivos

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación
Tracking Pixel Contents