Álvaro Rodríguez, subcampeón del Rafa Nadal Tour

El tenista poblanchino Álvaro Rodríguez vuelve a realizar una gran actuación en un torneo a nivel nacional. Esta vez ha sido en el Rafa Nadal Tour que se ha disputado en las Islas Canarias, donde Álvaro ha conseguido alcanzar la final del campeonato en su categoría Sub 12 años.

La final se decidió por detalles y se decantó del lado de Xichen Liu por un ajustado resultado 6-2, 2-6 y 10-7, partido que Álvaro peleó hasta el último momento. Esta posición es el mejor resultado de un extremeño en un Rafa Nadal, igualando el de Pablo Vila en el torneo de Alicante.

El camino de Álvaro en este torneo comenzó como un tiro imponiéndose con solvencia en los primeros encuentros, en cuartos de final ya empezó a ponerse el campeonato serio ya que le tocó enfrentarse al n.º 2 del momento, Lucca Torres, a quien venció por 6-3 y 6-1. Tras este gran partido llegaría la semifinal contra Pablo Navarrete a quien ganó por un doble 6-4.

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Con este subcampeonato el tenista poblanchino asciende hasta la posición 8 del ranking del circuito nacional del Rafa Nadal Tour con un total de 280 puntos a tan solo 5 puntos del séptimo clasificado. Aún queda el torneo que se disputará en Gijón por lo que Álvaro tendrá la oportunidad de poder escalar posiciones e intentar poder hacerse con un primer premio.