Valverde de Leganés luchará por ‘la fuga de la Diabla’ un año más

La localidad de Valverde de Leganés ya se encuentra inmersa en los preparativos de La Fuga de la Diabla, una Fiesta de Interés Turístico Regional que se desarrollará del 7 al 9 de agosto.

La Fuga de la Diabla es una celebración nocturna que se desarrolla durante las fiestas en honor a San Bartolomé. La festividad escenifica la lucha entre el bien, representado por San Bartolomé y el mal, representado por La Diabla.

Durante la presentación de esta celebración, el vicepresidente primero de la institución provincial, Juan María Delfa, ha definido La Fuga de la Diabla como una de las manifestaciones culturales "más atractivas y consolidadas de toda Extremadura".

En ese sentido, Delfa ha destacado también el turismo que genera como “una de las herramientas más potentes para generar riqueza y fijar población en el territorio, ya que permite dinamizar el comercio local, la hostelería, los servicios y la economía de proximidad”.

Programa de actividades

La XXIV edición de La Fuga de la Diabla ofrece una programación de actividades que se desarrollará a lo largo de toda la semana. El gestor cultural del Ayuntamiento de Valverde de Leganés, Francisco Conde, ha destacado algunos de los actos más relevantes, que arrancan hoy con la inauguración del 'Purgatorio de los Bartolos', una competición en la que solo una figura logrará salvarse de la quema.

Mañana será la 'Ruta Nocturna del Terror', un pasacalles que en la pasada edición reunió a más de 700 participantes. El viernes 7 se celebrará el desfile infantil, con más de 150 niños inscritos, una muestra del relevo generacional de esta tradición.

La programación culminará el sábado 8 de agosto. A las 22.00 horas la Diabla se fugará de la iglesia de San Bartolomé acompañada de su séquito. Como contrapunto, el ejército del bien también caminará hasta el Auditorio Municipal. Allí, a las 23.00 horas se celebrará un gran espectáculo en el que el bien luchará por imponerse sobre el mal.

Las entradas para el espectáculo tendrán un coste de 3 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la construcción de un dispensario médico en Honduras, consolidando la vertiente solidaria de esta fiesta. A continuación, la artista María Isabel ofrecerá un concierto en el mismo recinto.

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La organización destaca la buena salud de esta festividad. Concretamente, en esta edición participan 25 peñas "lo que supone nueve más que el año pasado", según detalló Guillermo Casquero, concejal de Cultura.