Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Río GuadianaAulas TEAIncendiosCrisis migratoria
instagram

Lucha entre el bien y el mal

Valverde de Leganés luchará por ‘la fuga de la Diabla’ un año más

Los actos centrales se desarrollarán del 7 al 9 de agosto y tendrán una extensa programación

Hoy se celebra la ‘Ruta Nocturna del Terror’

Presentación de La Fuga de la Diabla.

Presentación de La Fuga de la Diabla.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gema Gallardo

Gema Gallardo

Valverde de Leganés

La localidad de Valverde de Leganés ya se encuentra inmersa en los preparativos de La Fuga de la Diabla, una Fiesta de Interés Turístico Regional que se desarrollará del 7 al 9 de agosto.

La Fuga de la Diabla es una celebración nocturna que se desarrolla durante las fiestas en honor a San Bartolomé. La festividad escenifica la lucha entre el bien, representado por San Bartolomé y el mal, representado por La Diabla.

Durante la presentación de esta celebración, el vicepresidente primero de la institución provincial, Juan María Delfa, ha definido La Fuga de la Diabla como una de las manifestaciones culturales "más atractivas y consolidadas de toda Extremadura".

En ese sentido, Delfa ha destacado también el turismo que genera como “una de las herramientas más potentes para generar riqueza y fijar población en el territorio, ya que permite dinamizar el comercio local, la hostelería, los servicios y la economía de proximidad”.

Programa de actividades

La XXIV edición de La Fuga de la Diabla ofrece una programación de actividades que se desarrollará a lo largo de toda la semana. El gestor cultural del Ayuntamiento de Valverde de Leganés, Francisco Conde, ha destacado algunos de los actos más relevantes, que arrancan hoy con la inauguración del 'Purgatorio de los Bartolos', una competición en la que solo una figura logrará salvarse de la quema.

Mañana será la 'Ruta Nocturna del Terror', un pasacalles que en la pasada edición reunió a más de 700 participantes. El viernes 7 se celebrará el desfile infantil, con más de 150 niños inscritos, una muestra del relevo generacional de esta tradición.

La programación culminará el sábado 8 de agosto. A las 22.00 horas la Diabla se fugará de la iglesia de San Bartolomé acompañada de su séquito. Como contrapunto, el ejército del bien también caminará hasta el Auditorio Municipal. Allí, a las 23.00 horas se celebrará un gran espectáculo en el que el bien luchará por imponerse sobre el mal.

Las entradas para el espectáculo tendrán un coste de 3 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la construcción de un dispensario médico en Honduras, consolidando la vertiente solidaria de esta fiesta. A continuación, la artista María Isabel ofrecerá un concierto en el mismo recinto.

Noticias relacionadas

La organización destaca la buena salud de esta festividad. Concretamente, en esta edición participan 25 peñas "lo que supone nueve más que el año pasado", según detalló Guillermo Casquero, concejal de Cultura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La heladería italiana de Badajoz logra un Solete Repsol en su primer aniversario: 'Queremos abrir otra en Valdepasillas
  2. Nos vendieron jardines y nos dejaron un vertedero': la suciedad de las obras desespera a los vecinos de la plaza Príncipe de la paz
  3. El Hotel Río de Badajoz cumple 50 años y prepara una gran fiesta para homenajear a trabajadores, clientes y a su fundador
  4. Las orquestas Panorama y París de Noia protagonizan un duelo musical sin precedentes en Badajoz
  5. Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
  6. Sospechan que una usuaria del Centro Hermano está detrás del incendio que ha calcinado tres hectáreas en Huerta Rosales
  7. La obra del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz empezará a principios de 2027
  8. El alcalde de Badajoz acusa al Ministerio de eludir su responsabilidad sobre la BA-20 y rechaza su negativa al soterramiento

Valverde de Leganés luchará por ‘la fuga de la Diabla’ un año más

Valverde de Leganés luchará por ‘la fuga de la Diabla’ un año más

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz con la oposición de Hizbulá

Israel y el Líbano inician en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz con la oposición de Hizbulá

Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital

Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital

Reabre la sucursal bancaria de Vivares tras sufrir un robo con una máquina retroexcavadora en 2025

Reabre la sucursal bancaria de Vivares tras sufrir un robo con una máquina retroexcavadora en 2025

Don Benito prepara una feria de asociaciones con 40 colectivos

Don Benito prepara una feria de asociaciones con 40 colectivos

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Patricia, educadora canina: “Los perros no intentan dominar a sus dueños, por eso educarlos no consiste en demostrar quién manda”

Patricia, educadora canina: “Los perros no intentan dominar a sus dueños, por eso educarlos no consiste en demostrar quién manda”

La Fundación Franz Weber critica una corrida de toros en Azuaga por incentivar la asistencia de menores

La Fundación Franz Weber critica una corrida de toros en Azuaga por incentivar la asistencia de menores
Tracking Pixel Contents