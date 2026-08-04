Teatro para no olvidar: Herrera del Duque revive su pasado con la historia de Inés de Herrera

Herrera del Duque revivirá su pasado a través de la representación teatral 'Inés de Herrera, la Niña Profeta'. La representación impulsada por el ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Diputación de Badajoz, será llevada a escena este domingo 9 de agosto a las 22.00 horas, con la participación de más de un centenar de actores y vecinos de la localidad.

Este espectáculo alcanza ya su sexta edición, tras haber sido recuperado el año pasado con éxito. En este sentido, la diputada provincial Paqui Silva ha querido destacar en la presentación de esta jornada cultural, la importancia de haber organizado un evento "de máximo nivel" en torno a unos sucesos que forman parte de la historia de la localidad y de su memoria colectiva. Y es que la obra trata los hechos reales de una joven judía de 12 años que llegó a Herrera del Duque a finales del siglo XV y que fue condenada por la Inquisición a morir en la hoguera por practicar su religión.

La historia que pasó a ser una representación

La historia de esta joven judía formaba parte de la leyenda oral de los vecinos, pero tomó impulso en 2013 cuando se descubrieron en el Archivo Nacional los documentos sobre los procesos llevados a cabo por la Inquisición para ajusticiar a algunos habitantes de la localidad, entre los que se encontraba la protagonista de esta obra. Con dicha información, el profesor y escritor Desiderio Vaquerizo redactó el montaje y Esteban García dio forma al mismo para llevarlo a escena.

El alcalde de Herrera del Duque y diputado provincial, Saturnino Alcázar, ha destacado la relevancia de la obra, ya que “sobrepasa la historia para convertirse en un fenómeno social que entusiasma a toda la localidad y pone de manifiesto quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser”.

Presentación oficial de la representación teatral 'Inés de Herrera, la Niña Profeta'. / Cedida

La puesta en escena gana en cercanía

La representación volverá a desarrollarse en el Palacio de la Cultura, un escenario que ya acogió con éxito la pasada edición y que permite una experiencia más cercana tanto para el público como para los intérpretes. Según ha explicado el alcalde, Saturnino Alcázar, este espacio permite “dotar a la obra de todos los medios técnicos necesarios para que brille al máximo”.

Por su parte el director de la obra, Esteban García, se ha referido al “gran reto” que supone dirigir a más de cien actores no profesionales, pero ha asegurado que para él es un “inmenso privilegio, ya que Inés de Herrera también es un elemento que sirve para estrechar lazos en el pueblo”. Por último, García ha destacado que en esta edición han puesto “un empeño especial en la escenografía”, ya que el público se situará mucho más cerca y podrá disfrutar mucho más de los pequeños detalles.

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Las entradas ya pueden adquirirse al precio de 10 euros en el propio Palacio de la Cultura de Herrera del Duque.