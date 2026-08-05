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Detenido un vecino de Fuente de Cantos tras ser relacionado con robos en comercios y una vivienda

El presunto autor tenía un amplio historial delictivo

En la noche anterior a su detención, se le denunció e intervino un hacha de cocina que portaba en la vía publica

Extintor con el que presuntamente se forzó la puerta y hacha de cocina intervenida.

Extintor con el que presuntamente se forzó la puerta y hacha de cocina intervenida.

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L. C. B.

Fuente de Cantos

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Fuente de Cantos como presunto autor de varios robos en establecimientos comerciales y de la tentativa de robo en una vivienda en las localidades de Fuente de Cantos y Llerena, respectivamente.

Durante la madrugada del pasado 29 de julio, la Guardia Civil recibió un aviso alertando de un supuesto robo que se estaría cometiendo en un establecimiento de alimentación de Fuente de Cantos. Una vez personados en el lugar, los agentes comprobaron que el acceso al inmueble había sido forzado mediante un extintor y que del interior había sido sustraída la caja registradora, que contenía unos 300 euros.

Anteriormente denunciado por portar un hacha

Con las pesquisas y pruebas periciales obtenidas en el citado lugar, se pudo averiguar e implicar en el robo, a un vecino de la localidad, con un amplio historial delictivo. Persona, a quien, en la noche anterior, agentes de la Guardia Civil denunciaron por portar un hacha de cocina en la vía pública.

Durante el desarrollo de la investigación y tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, los agentes obtuvieron indicios suficientes que permitieron instruirle diligencias también como presunto autor de una tentativa de robo en una vivienda de Fuente de Cantos. En este caso, al ser sorprendido por la propietaria, el sospechoso huyó del lugar.

Asimismo, se le relaciona con otro hecho delictivo cometido en un establecimiento comercial de Llerena, donde presuntamente se apoderó de un altavoz mediante el procedimiento del descuido.

Las diligencias instruidas por las supuestas acciones delictivas en dos establecimientos y una vivienda de los municipios de Fuente de Cantos y Llerena, junto con el detenido, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra, quien decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Badajoz.

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La investigación continúa abierta, no descartando la participación del ahora detenido en otros hechos delictivos perpetrados en la comarca.

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