Obras
Plan de renovación de aceras en Puebla de la Calzada
El ayuntamiento de la localidad se centrará en mejorar los acerados, en este primer tramo será la Avenida Carmen Amigo en su paso por la Barriada de San Roque
Juan Manuel Sánchez Guerrero
Se han iniciado las reformas-adecuación de los acerados de Puebla de la Calzada, el ayuntamiento quiere renovar los acerados de la localidad y en algunos casos como en este crear un acerado para tramos de calles donde es inexistente, dificultando así el tránsito de los ciudadanos por ella.
Este primer tramo de obras se va a enfocar en la parte final de la Avenida Carmen Amigo llegando a su salida a la carretera de Valdelacalzada, más específicamente en la Barriada de San Roque, ya que actualmente no existe acerado alguno en las fachadas de las viviendas de esa zona de actuación. Estas reformas se irán extendiendo por el resto de la localidad.
De esta forma se permitirá prolongar la zona peatonal de la calle y así permitir una mejor y más fácil accesibilidad a los vecinos del pueblo. Esta obra ha sido financiada gracias a una subvención de la Diputación de Badajoz de 57.330,01 euros por la que se ha adjudicado la licitación.
Final de la obra de la calle Puente
Tras la finalización de las obras de las nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua potable en la calle Puente, ahora se han puesto a trabajar en el fresado y el nuevo alquitranado para tener una calle con un nuevo pavimento. Esta obra se recuerda que estaba financiada por el Plan Dinamiza de la Diputación de Badajoz.
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