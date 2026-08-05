Subcampeonato extremeño para la Sociedad de Pescadores ‘La Concepción’ de Puebla de la Calzada

La Sociedad de Pescadores ‘La Concepción’ de Puebla de la Calzada ha firmado un nuevo éxito deportivo, ya que se han proclamado subcampeones de Extremadura por equipos en la final regional de la Liga Clubes Flotador 2026 disputada en el embalse de Guadiloba en Cáceres.

El conjunto poblanchino completó una gran actuación durante todo el campeonato regional, el cual le llevó a la consecución de la medalla de plata, únicamente superados por la Sociedad de Pescadores ‘Río Alagón’ de Coria, quienes se alzaron con el oro. Mientras que el bronce fue para la Sociedad de Pescadores ‘Zaos’, de Oliva de la Frontera, quienes también se lo pusieron difícil a los poblanchinos.

Este subcampeonato tiene un premio añadido de una gran relevancia, ya que al conseguir este puesto el equipo ha conseguido la clasificación para el próximo Campeonato de España por equipos, donde ‘La Concepción’ representará a Extremadura y a Puebla de la Calzada a nivel nacional.

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La clasificación para el Campeonato de España supondrá un nuevo reto para el equipo que afrontará la cita nacional con mucha ilusión y con ganas de competir al máximo nivel.