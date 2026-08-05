Un vecino de Casas de Don Pedro, investigado por un incendio forestal originado por la carbonilla de un tractor

Un vecino de Casas de Don Pedro está siendo investigado por la Guardia Civil por su presunta implicación en un delito de incendio forestal ocurrido en el término municipal de la localidad.

Los hechos ocurrieron pasado 16 de julio, cuando se tuvo conocimiento del incendio originado en el paraje 'Campofrio' de Casas de Don Pedro, donde fueron pasto de las llamas unas 40 hectáreas de dehesa, afectando a una explotación de pistachos y varias casas aisladas.

En la extinción del mismo intervinieron medios aéreos y terrestres del Plan de lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOEX) con helicópteros y camiones motobomba con sus cuadrillas respectivas, un coordinador, agentes del medio natural, voluntarios del municipio y patrullas de la Guardia Civil.

La investigación llevada a cabo por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Herrera del Duque y Agentes del Medio Natural, con el objetivo de identificar el origen del fuego y las causas que lo provocó, concluyó que el fuego pudo haberse iniciado por la caída de carbonilla incandescente procedente del tubo de escape de un tractor que circulaba por la zona.

Un tractor sin ITV originó el fuego

Abierta la línea de investigación, se consiguió la identidad del conductor del vehículo agrícola, un casareño, a quien se le sitúa circulando con su tractor durante la franja horaria y lugar de los hechos. Tras la inspección, se pudo comprobar también que el vehículo agrícola no tenía pasada la ITV

Con todas las pruebas incriminatorias, al conductor del tractor se le instruyeron las correspondientes diligencias por el supuesto delito de incendio forestal, y han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.

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En este sentido, la Guardia Civil recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas para realizar trabajos agrícolas y forestales dictadas por la Junta de Extremadura en el Decreto132/2022 de 26 de octubre en el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX), en el que se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios.