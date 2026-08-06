Detenido un vecino de Orellana por tentativa de robo en el estanco

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense de Orellana, como presunto autor de la tentativa robo en el estanco de la localidad.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de hoy, cuando un individuo accedió al interior del establecimiento portando un arma de fuego y amenazó al encargado que se encontraba en el local con la intención de cometer un robo.

Ante la fuerte oposición mostrada por el encargado y al sentirse sorprendido, emprendió la huida a pie por las calles del municipio.

Con la descripción aportada del presunto autor, un vecino del municipio con un amplio historial delictivo, la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Local, activó un dispositivo de cierre y búsqueda. Minutos después, los agentes lograron localizarlo en las inmediaciones de su domicilio, donde se encontraba oculto en una vivienda.

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Una vez finalizadas las diligencias correspondientes, el detenido y las actuaciones realizadas serán puestos a disposición de la autoridad judicial.