La memoria democrática vuelve a Llerena con un homenaje a las víctimas del franquismo

La memoria volverá a tener un espacio de encuentro en Llerena. Este sábado, el Cementerio Municipal acogerá el V Homenaje a las Víctimas del Franquismo, una cita organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de la Campiña Sur para recordar a quienes sufrieron la represión franquista y reivindicar la importancia de preservar la memoria democrática.

El acto se desarrollará este 8 de agosto a partir de las 10.30 horas y reunirá a familiares de las víctimas, representantes de asociaciones memorialistas, vecinos y personas comprometidas con la recuperación de la memoria histórica en la comarca. Entre todos ellos, destaca Manuel Laguna Fernández-Grandizo, nieto del primer alcalde republicano de Llerena, Pablo Fernández-Grandizo Niso.

Más de 1.000 víctimas en la comarca

A principios de septiembre de 1936, en el contexto de la Guerra Civil española y tras el avance de las tropas sublevadas por la comarca, tuvo lugar, en el Puente Romanzal de Llerena uno de los episodios más trágicos de la represión franquista en la zona. Allí fueron asesinados varios vecinos vinculados a la defensa de la República.

Este acto de memoria servirá para recordar a las más de 1.000 víctimas de la comarca Campiña Sur que fueron asesinadas durante la represión franquista, manteniendo vivo el recuerdo de quienes perdieron la vida en aquellos años.

Reconocimiento por parte de los familiares

Uno de los momentos más significativos de la mañana será el reconocimiento a las víctimas por parte de sus familiares. Ante el memorial instalado en el cementerio municipal se realizará una ofrenda floral en su recuerdo y se rendirá homenaje también a las personas de la Campiña Sur que fueron represaliadas y asesinadas durante el franquismo.

Las intervenciones se alternarán con la lectura de poemas a cargo de los integrantes de la asociación 'Paraíso de Hipatia', vinculada a la Biblioteca Municipal de Llerena, mientras que la música correrá a cargo de Iván López Vergara, que acompañará el homenaje con guitarra y voz.

Además del recuerdo a las víctimas, el acto pondrá el foco en el momento que atraviesan las políticas de memoria democrática en Extremadura. En este contexto, marcado por la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y la aprobación de la denominada Ley de Concordia, se dará lectura al Manifiesto por la Dignidad y la Memoria en Extremadura, un texto respaldado por más de veinte asociaciones memorialistas extremeñas y por más de un millar de personas.

Noticias relacionadas

Desde la asociación destacan que este homenaje supone también un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por familiares, investigadores, voluntarios y colectivos memorialistas "que han trabajado para recuperar la verdad, la justicia y la dignidad de quienes fueron perseguidos y represaliados". Consideran que mantener viva la memoria democrática constituye una responsabilidad colectiva que contribuye a construir una sociedad más consciente de su pasado y comprometida con los derechos humanos.