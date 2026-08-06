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Puebla de la Calzada celebrará del 14 al 16 de agosto la XIX edición de su Festival de Flamenco

Una de las actuaciones más destacadas es la de la cantaora extremeña Celia Romero, quien pisará por primera vez la localidad

Cartel del concierto de Celia Romero

Cartel del concierto de Celia Romero / La Crónica

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Juan Manuel Sánchez Guerrero

Puebla de la Calzada

Puebla de la Calzada vuelve a convertirse en una localidad de referencia cultural, ya que durante los próximos días 14, 15 y 16 de agosto se celebrará la XIX edición del Festival de Flamenco que verano tras verano tiene lugar en la Plaza de España de la localidad. Todas estas actuaciones comenzarán a las 22:00 horas. 

La programación arrancará el viernes 14 de agosto con la actuación de la reconocida cantaora de flamenco Celia Romero. La extremeña es una de las cantaoras de flamenco más importantes tanto de la comunidad como a nivel nacional. Uno de sus logros más relevantes es que se convirtió en la ganadora más joven de la prestigiosa Lámpara Minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas, en 2011 con tan solo 16 años. 

El sábado 15 de agosto es el turno de ‘La Noche de la Rumba’, este día se centra en las actuaciones de dos tributos uno de Melendi y otro de Estopa, que cantarán los temas más reconocidos de ambos. 

El Festival de Flamenco llegará a su fin el domingo 16 de agosto con el espectáculo de la bailaora Fuensanta Blanco que pondrá el broche de oro a un fin de semana lleno de arte y mucho flamenco. Destacar de Fuensanta que es una de las bailaoras más importantes del panorama regional y es la primera bailaora de Extremadura en conseguir una plaza en el Ballet Flamenco de Andalucía

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El Ayuntamiento de Puebla de la Calzada con esta nueva edición del Festival de Flamenco apuesta por mantener viva una de las grandes citas culturales del verano en las Vegas Bajas, ofreciendo así tres noches de flamenco, música y arte para el entretenimiento de todas las personas que se quieran acercar a la Plaza de España de la localidad.

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