Accidente
Tres heridos leves en una colisión entre dos vehículos cerca de Los Santos de Maimona
Dos mujeres y un hombre han sido trasladados al hospital de Zafra
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Tres personas han resultado heridas leves este jueves con policontusiones en una colisión entre dos vehículos cerca de la localidad pacense de Los Santos de Maimona.
El accidente se ha producido pasadas las 14.30 horas en la carretera N-630, hasta donde se han desplazado una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, una ambulancia convencional, agentes de la Guardia Civil y bomberos.
Los heridos han sido dos mujeres de 44 y 46 años y un varón de 70 años, quienes han sido trasladados al Hospital de Zafra en estado leve, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.
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