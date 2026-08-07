Monesterio presenta su Feria del Emigrante con una intensa programación de actividades

El ayuntamiento de Monesterio acaba de dar a conocer la programación oficial de la Feria del Emigrante que, en esta edición se desarrollará entre los días 13, al 16 de agosto. Actividades para todas las edades, con la intención de que vecinos y familiares retornados compartan jornadas de convivencia que, volverán a estar marcadas por la música, la tradición y el homenaje a los emigrados, a través de su pregonero que, en esta edición será el monesteriense, emigrado a Madrid, Claudio Bautista Bautista.

La organización ha incluido como acto previo la celebración de la Verbena Popular de Mayores, organizada por la asociación de pensionistas, en colaboración con el ayuntamiento. La cita está prevista para las 21:00 horas, del jueves, 13 de agosto, en la Plaza del Donante.

Acto institucional

El viernes, día 14, a partir de las 22:30 horas, la Plaza del Pueblo acogerá el acto institucional, con las palabras de bienvenida de la alcaldesa, Loli Vargas y el tradicional pregón. Con anterioridad, (20:00 horas), la ermita de la Virgen de Tentudía, acoge la misa del costalero, en la que se bendicen y entregan los fajines a los nuevos encargados de portar la imagen de la Virgen de Tentudía. El pregón del costalero dará paso a un besa cintas.

Como símbolo del intercambio cultural y de apertura al mundo, la velada finalizará con una nueva edición del Festival de los Pueblos del Mundo, con las actuaciones de los grupos representativos de Colombia y México.

Tradición

Como manda la tradición, el sábado, a partir de las 12:00 del mediodía, la Pista Municipal de Mojón de Las Moreras, acogerá el ‘Día de la Peña El Chorrito’. El campeonato, abierto a todos los emigrantes y visitantes que deseen compartir este deporte ancestral, se acompañará de una degustación gratuita de carnes a la brasa.

Por la tarde, tras la celebración de una Eucaristía en la ermita, prevista para las 19:30 horas, desfilará en solemne procesión, la imagen de la Patrona. La Virgen de Tentudía recorrerá las calles Ramón y Cajal, Eduardo Naranjo, Tentudía, Paseo de Extremadura y Primero de Mayo, de regreso a su templo.

Las actividades previstas para el sábado se cerrarán a partir de las 23:00 horas, sobre el escenario de la Plaza del Pueblo, con la actuación del grupo musical extremeño, Lady Rock y sus magníficas versiones, homenaje a las mejores voces femeninas del pop-rock nacional e internacional.

Noticias relacionadas

La Feria del Emigrante de Monesterio concluirá el domingo, día 16, con la actuación del artista Diego Valdivia. A partir de las 22:00 horas, en la Plaza del Pueblo. Pianista y compositor andaluz, reconocido internacionalmente por su estilo, fusiona el piano clásico y los ritmos flamencos. Sus conciertos están marcados por una gran intensidad emocional y cercanía con el público.