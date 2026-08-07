Villagonzalo homenajea su pasado con teatro y participación vecinal

Mañana comienza en Villagonzalo la VI Semana Santiaguista, una cita de referencia para los vecinos de la localidad. Tendrá como acto central la representación de 'El Privilegio de Villazgo', una obra que recrea la independencia de la Encomienda de Alange.

La presentación ha contado con la participación del vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; el teniente de alcalde de Villagonzalo, Antonio Francisco Lozano; y el cronista oficial del municipio, Francisco Sánchez. La institución provincial ha respaldado la celebración de esta iniciativa a través de una línea de ayudas del Área de Identidad Cultural destinada a asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades educativas, culturales y fiestas populares. Gracias a esta colaboración, la Asociación Cultural 1588 El Privilegio de Villazgo podrá volver a poner en marcha esta cita histórica.

Delfa ha destacado el valor de estas iniciativas como reflejo de la vida de los municipios, donde la participación vecinal y el trabajo colectivo mantienen vivas las tradiciones. En este sentido, ha subrayado el compromiso de la Diputación de Badajoz con los pueblos y con el apoyo a las actividades que fortalecen la identidad local y la vida cultural del medio rural.

Programación

La Semana Santiaguista comenzará mañana a las 20.00 horas en las propias calles de la localidad, donde la pregonera anunciará el comienzo de la cita cultural. El domingo se podrá disfrutar de una obra teatral para los más pequeños.

La programación continuará hasta el viernes con mercadillos, espectáculos, juegos infantiles y más representaciones teatrales, entre las que destaca 'El Privilegio de Villazgo', en la Plaza de la Iglesia

Un homenaje al primer alcalde del municipio

En la presentación oficial, el teniente de alcalde ha anunciado que en esta edición se descubrirá una escultura de Gonzalo Martín, el primer alcalde que tomó posesión tras la concesión del privilegio, en la Plaza de la Iglesia.

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Lozano ha ensalzado, además, la implicación de hasta un centenar de vecinos que forman los grupos de trabajo de iluminación, montaje e incluso, vestimenta. A ellos se suman los 800 socios que aportan su tiempo en la asociación, entre los que se incluyen el grupo de mujeres que lleva cada año los poemas de Luis Chamizo al teatro en la calle de estos ocho días.