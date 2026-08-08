Monesterio se vuelca con su patrona en la IV Velá de la Virgen de Tentudía

La ciudadanía de Monesterio y muchas de las personas emigradas que durante estos días regresan a la localidad, volvieron a confirmar su cariño con la patrona de la localidad, participando, activamente, de la celebración de la IV Velá de la Virgen de Tentudía, que se celebró este sábado, 7 de agosto, en la Plaza de la Ermita.

Diseñada como jornada de hermanamiento y de celebración lúdica y popular, con la que ayudar en el sostenimiento de los elevados costes del mantenimiento de la imagen, el patrimonio y el templo de la Virgen, la actividad se desarrolló una vez finalizada la Eucaristía, en la que, tuvo lugar el acto oficial de entrega de la litografía donada por el pintor Eduardo Naranjo. En su día, el artista obsequió a la hermandad con un grabado de su obra ‘Los emigrados’, (1992), cuya edición consta de 75 ejemplares, firmados a lápiz por el autor. Gracias a esta acción, se ha podido completar la financiación de las obras de remodelación del templo.

La hermandad confeccionó 1.000 papeletas, con el donativo de 5 €, para la rifa de esta obra, cuyo sorteo tuvo lugar el pasado día 26 de junio. La suerte ha querido que el cuadro haya tocado a la cooperativa agrícola y ganadera, San Isidro, con lo que, a buen seguro, una de las obras más representativas del artista universal Naranjo, lucirá en un lugar destacado de estas dependencias que simbolizan el esfuerzo común y la unión de los productores locales.

Acto de entrega del grabado de Eduardo Naranjo. / Miguel Ángel García

Velá de la Virgen

Finalizada la misa, en las inmediaciones de la ermita, la hermandad preparó una velada a la que acudieron centenares de personas, dispuestas a disfrutar de una actividad que, este año se ha adelantado en una semana, para no coincidir con la programación municipal de la Feria del Emigrante.

Se sirvieron montaditos y bebidas a precios simbólicos. La recaudación se destinará, íntegramente, a todo lo que conlleva la organización de actividades, cultos y conservación patrimonial de la hermandad. La animación musical corrió a cargo del grupo de flamenquito, ‘Denís’ y fiesta con DJ Jaime.

La programación de actos organizados desde la Hermandad de la Virgen de Tentudía, continuará el próximo sábado, día 15, festividad de la Asunción, con la tradicional misa y pregón del costalero, prevista para las 19:30 horas, en la ermita y posterior, solemne procesión de la patrona de Monesterio que transitará por las calles Ramón y Cajal, Eduardo naranjo, Tentudía, Paseo de Extremadura y Primero de Mayo.

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Los actos conmemorativos con la Virgen de Tentudía concluirán el próximo 8 de septiembre, (Natividad de la Virgen y Día de Extremadura), con una programación de actos que aun no ha sido desvelada por la organización.