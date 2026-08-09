El Campus Deportivo de Guadajira crece tras consolidarse como referente estival

El Campus Deportivo de Verano de Guadajira celebrará una edición más tras consolidarse como una propuesta de ocio y deporte para niños y jóvenes durante las vacaciones escolares. La iniciativa, presentada este jueves en la Diputación de Badajoz, busca fomentar hábitos saludables y facilitar la conciliación de las familias en verano.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha ratificado el compromiso de la institución provincial con la “garantía de igualdad de oportunidades entre toda la ciudadanía de la provincia, independientemente del tamaño del municipio en el que residan”.

En este sentido, ha querido destacar el papel de las entidades locales menores, como es el caso de Guadajira, “en la vertebración territorial y en la conservación de la identidad de la provincia”. Para reforzar esta labor, la institución provincial ha movilizado un plan de inversiones pionero en Extremadura destinado a este tipo de localidades dotado con 1,12 millones de euros. De este fondo, Guadajira dispondrá de 75.000 euros asignados a la mejora de infraestructuras públicas, equipamientos comunitarios y servicios esenciales de proximidad, medidas orientadas a construir comunidad y fijar población al territorio.

Tres ediciones consecutivas

El alcalde de Guadajira, Sergio Fernández, ha señalado que los vecinos del municipio representan “el verdadero alma del proyecto”, destacando el respaldo de la ciudadanía tras tres ediciones consecutivas. “Este tipo de acciones ejemplifican que un pueblo pequeño también puede hacer cosas grandes”, ha asegurado el primer edil.

En el plano técnico y deportivo, el concejal de Deportes, David Sández, ha definido el campus como un proyecto integral de actividad física articulado en torno a cinco ejes de actuación: “la práctica deportiva, la educación en valores, la convivencia, la interacción con el medio natural y el disfrute de los más pequeños”.

Jorge González, coordinador de la actividad, ha destacado que la iniciativa “permite ofrecer a la juventud opciones de ocio de calidad sin necesidad de desplazarse fuera de su municipio”, mientras que Agudo ha detallado que el programa incluye “dinámicas novedosas para fomentar la participación continua, promover el ocio activo frente al uso de pantallas y facilitar la conciliación familiar durante la interrupción del calendario lectivo”.

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Inscripciones abiertas

El plazo para participar en el III Campus Deportivo de Verano permanece abierto. La actividad cuenta hasta el momento con más de 30 niños inscritos, con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años, que se distribuirán en subgrupos por franjas de edad para adaptar los contenidos metodológicos a cada etapa formativa.